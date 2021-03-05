Aliağa Belediyesinin üreticiye destek projesi sürüyor

Çıtak ve Çaltılıdere mahallelerinde “Üretimde bereket, üreticimize destek” adıyla başlayan zeytin fidanı dağıtımları Güzelhisar, Samurlu, Uzunhasanlar, Kalabak, Hacıömerli, Karaköy, Bahçedere, Aşağı Şakran, Şehitkemal, Çoraklar, Bozköy, Horozgediği, Kapukaya, Karakuzu ve Yeni Şakran mahallelerinde üreticilere teslim edildi. Kırsaldaki mahallelerin dışında, talepte bulunan merkezdeki Yalı, Kazım Dirik, Atatürk, Kurtuluş, Siteler, Yeni ve Kültür mahallelerinde ikamet eden üreticilere de dağıtım yapıldı.

Zeytin desteği

Aliağa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organize edilen dağıtım programında 10 günde Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı 580 çiftçiye 14 bin 500 adet zeytin fidanı teslim edildi. “Tarımsal Kalkınma ve Üreticiye Destek Projesi”nin ilk desteklemeleri olan zeytin fidanı dağıtım programına ÇKS dışında olup da zeytin üreticiliği yapmak isteyen tüm vatandaşlar dahil edildi.

"İlaç gibi geldi"

Aliağa Belediyesinin fidan dağıtımlarına yoğun ilgi gösteren Aliağalı üreticiler ve mahalle muhtarları, desteklemelerin üreticiler için çok önemli ve değerli olduğunu belirterek Aliağa Belediyesine teşekkür etti. Fidan desteğinin Aliağalı üreticiler tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Kazım Dirik Mahallesi Muhtarı Sevil Köse, “Bu destek çok çok iyi bir hamle oldu. Çiftçinin gerçekten desteğe ihtiyacı var. Aliağa Belediyesinin katkısı ilaç gibi geldi. 25 zeytin fidanı çok iyi bir rakam. Çiftçilerden çok talep aldık. Herkes için hayırlısı olsun" dedi. Kurtuluş Mahallesi Muhtarı Mehmet İşlek, “Aliağa Belediyesi çok güzel bir girişim yaptı. Nesilden nesile devam eden, yüzlerce, binlerce yıl süren zeytin fidanı ölmeyen bir nimettir. Aliağa Belediyesini bu konuda tebrik ediyorum. Vatandaşlarımız için hayırlı uğurlu olsun. Pandemi gibi zor bir zamanda zeytin fidanları vatandaşımızın çok işine yarayacak" diye konuştu.

Başkan Acar'a teşekkür

Siteler Mahallesi Muhtarı Fatma Divrik, “Başkanımıza bu hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Sadece bu hizmetten dolayı değil, mahallemize yapılan birçok hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Çiftçinin kalkınması, insanların ekip biçmesi geleceğimiz için gerçekten çok önemli. Siteler Mahallesi adına Başkanımız Serkan Acar'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Yeni Mahalle Muhtarı Fatma Güvercin, “Zeytin fidanları için öncelikle Serkan Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Aliağa Belediyesi her zaman çiftçinin ve emekçinin yanında" sözlerine yer verdi. Yalı Mahallesi Muhtarı Gülsüm Hürriyet Gülcan ise şöyle konuştu: “Ege Bölgesinin zeytinciliğinin çok ünlü olduğunu herkes bilir. Aliağa Belediyesinin zeytini çoğaltmak için çiftçilerimize yaptığı bu destek hem zeytincilik alanında bölgemizin daha da gelişmesini hem de çiftçimizin maddi yönden rahatlamasını sağlayacaktır. Bu nedenle mahallemizde bulunan çiftçiler adına Belediye Başkanımız Serkan Acar'a çok teşekkür ediyorum.”

"Bu hizmeti davul zurna ile yapmak isterdim"

Kültür Mahallesi Muhtarı Muharrem Şen, “Fidan desteğine çok sevindik. Bu fidanların kısa zamanda üretime dönerek halkımıza faydalı olmasını temenni ediyorum. Üreticilerimiz için hayırlı olsun” derken, Karakuzu Mahalle Muhtarı Mehmet Yamaner, “Daha önce mahallemiz topraklarında yapılan analizlerde topraklarımızın zeytin yetiştirmeye uyumlu olduğunu gördük. Aliağa Belediyesi üreticimize verdikleri bu destekten ötürü çok teşekkür ediyorum” diye konuştu. Yeni Şakran Mahalle Muhtarı Metin Yıldız da, "Fidan desteği mahallemize yapılan önemli bir hizmet oldu. Başta Başkanımız Serkan Acar olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ediyorum. Çiftçimizin yüzünü güldüren bu hizmeti davul zurna ile yapmak isterdim. Bu destekleme devam ettiği sürece dağıtımları davul zurna ile yapacağız. Çiftçimiz çok memnun. İnşallah bu desteklemeler meyve fidanı desteği ile devam edecektir" dedi.