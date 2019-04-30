Aliağa Coğrafya Atlası kitabının dağıtımı 3 Mayıs'ta sona eriyor

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin "Aliağa Kent Kitaplığı" adı altında yayınladığı kültür yayınlarından olan ve okurların yoğun ilgi gösterdiği Aliağa Coğrafya Atlası kitabının dağıtımının, 3 Mayıs 2019 tarihi itibariyle sona ereceği bildirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinin 8 bin 500 yıllık uygarlık birikimini, kültürünü, coğrafik yapısını, arkeolojisini ve balıkçı kasabasından dev bir sanayi kentine hızla dönüşümünü kültür yayınları ile gelecek nesillere ulaştırmayı amaç edinen Aliağa Belediyesi, bu kapsamdaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nisan ayı boyunca dağıtımı devam eden, Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan 120 sayfalık kitap, Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından büyük önem taşıyor.

"Aliağa Coğrafya Atlası, ilçenin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme, tarım ve hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi ve ticaret ile turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklenen atlasın içinde yer alan bilgiler; farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan tematik haritalar veya istatistiksel verilerin arazi çalışmaları eşliğinde toplanan yersel verilerle birleştirilip, bilgisayar ortamında işlenmesi sayesinde elde edildi.

Aliağa'nın stratejik konumu, köklü arkeolojik ve tarihi değerleri, zengin doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasına ışık tutuyor.

Türkiye'nin ilk ilçe atlası Aliağa Coğrafya Atlasına sahip olmak isteyen okurların kitabı, Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masa'dan, Yeni Mahalle, Yeni Şakran ve Helvacı Hizmet Birimleri ile Nadir Nadi Kütüphanesi'nden ücretsiz edinebileceği bildirildi.

Öte yandan, Aliağa Belediyesi'nin resmi internet sayfasından e-belediye-yayınlarımız bölümünden PDF olarak indirebileceği ya da dinleyebileceği bildirilirken, kitabının dağıtımının, 3 Mayıs 2019 tarihi itibariyle sona ereceği öğrenildi.