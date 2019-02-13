Aliağa Coğrafya Atlası, mart ayında okuyucuyla buluşuyor

İzmir'de, Aliağa Belediyesi'nin kültür yayınları kapsamında hazırlanan Aliağa Kent Kitaplığı'nın 10. yayını okuyucu ile buluşuyor.

"Aliağa Kent Kitaplığı" serilerinde, Aliağa tarihine ve 8 bin 500 yıllık kültürel mirasına ağırlık veren Aliağa Belediyesi, bu kez Aliağa Coğrafya Atlası'nı Aliağalıların beğenisine sunacak. Aliağa'nın başlıca coğrafi özelliklerinin ana çizgileriyle ortaya konulması ve haritalandırılması ile ilgili kapsamlı bir çalışmayı içeren Aliağa Coğrafya Atlası, mart ayında kitaplıklardaki yerini alacak.

Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan 150 sayfalık büyük boy eser Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından önem taşıyor.

Kritik analitik düşünce perspektifinde ve ortak hafıza ekseninde hazırlanan Aliağa Coğrafya Atlası, ilçenin; jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme, tarım ve hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi ve ticaret ile turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Yayın, zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi. Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan çalışmanın, Aliağa ve coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı olması bekleniyor. Diğer yandan çalışma sayesinde, üretilen yazılı ve görsel veriler başta yöre insanı olmak üzere turistlere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutması, Türkiye'nin diğer ilçeleri başta olmak üzere çeşitli büyüklükteki diğer idari yapılara da örnek olması bekleniyor.

Aliağa Belediyesi tarafından ilk kez hazırlanan eserin, her kesimden okuyucuya hitap edebilmesi için her bölümün başına konu hakkında genel özelliklerini içeren temel bilgiler verildiğide ifade edildi.