Aliağa Coğrafya Atlası okurlarıyla yeniden buluşuyor

"Aliağa Coğrafya Atlası", mart ayının kitabı olarak kitapseverlerle buluşmaya hazırlanırken, Aliağa Coğrafya Atlasına sahip olmak isteyen okurların, kitabı mart ayı içerisinde Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masadan ücretsiz edinebileceği bildirildi.

Aliağa Belediyesinin "Oku, Okut" projesi kapsamında sürdürdüğü ve kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği her ay bir kitap kampanyası tüm hızıyla sürüyor. Aliağa Kent Kitaplığının 10. yayını olan ve Doç. Dr. Emre Özşahin ile Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlanan Aliağa Coğrafya Atlası, ilgi duyan okuyucuların bir kez daha beğenisine sunuluyor. 120 sayfalık büyük boy eser Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından önem taşıyor.

Atlasta; kentin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi, ticaret ve turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Ayrıca yayın, zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklendi. Aliağa Belediyesinin destekleriyle hazırlanan çalışma, Aliağa ve coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı niteliği de taşıyor. Kitapta yer alan yazılı ve görsel veriler başta yöre insanı olmak üzere turistlere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutuyor.