Aliağa Coğrafya Atlası okuyucuyla buluştu

Türkiye'nin ilk ilçe atlası “Aliağa Coğrafya Atlası” Aliağa Belediyesi'nin destekleri ile okuyucu ile buluştu. Aliağa Kent Kitaplığı'nın 10.yayını olarak basımı gerçekleştirilen eser ilk günden itibaren yoğun ilgi gördü. 120 sayfadan oluşan Aliağa Coğrafya Atlası Doç. Dr. Emre Özşahin ile Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlandı. Kitabın dağıtımı Aliağa Belediyesi Hilal Masadan ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de tüm detayları ve haritalarıyla hazırlanmış başka bir atlas çalışmasının olmadığını belirten Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu, Aliağa Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan kitabın Aliağa coğrafyası ile ilgili hem güncel hem de kaynak niteliğinde bilgilere sahip olduğunu söyledi.

“Hem bilimsel hem de eğlenceli bir çalışma oldu”

Kitapta coğrafi bilgilere yer verirken hem öğrencilere coğrafyayı hem de Aliağa coğrafyasını öğretmeyi amaçladıklarını ifade eden Eroğlu, “Çalışmamızı hem haritalarla hem de fotoğraflarla destekledik. Sadece yazı ile kitabı sıkıcı hale getirmedik. Bilimsel olduğu kadar eğlenceli de bir çalışma oldu” dedi.

Coğrafyanın bilimlerin kraliçesi olduğunun altını çizen Eroğlu, “Aliağa Belediyesi'nin Aliağa Kent Kitaplığı adı altında yayınladığı eserler daha çok tarih ve arkeoloji ağırlıklıydı. Coğrafya olmazsa bir taraf hep eksik kalacaktı. Coğrafya ile bu eksikliği gidermemiz gerekiyordu. Coğrafya bilmezseniz yaşadığınız mekânı bilemezsiniz. Mekânı bilmezseniz de iyi bir yönetici olamazsınız. Aliağa coğrafyasına hâkim olmazsanız doğal kaynakların değerlendirilmesi noktasında zayıf kalırsınız” dedi.

Eroğlu'ndan Başkan Serkan Acar'a teşekkür

Aliağa'nın birçok doğal, beşeri ve ekonomik bilgileri içerisinde barındırdığını vurgulayan Eroğlu, “Aliağa bu konuda çok büyük bir potansiyel barındırıyor. Aliağa'nın bu potansiyelini geçmişini jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus ve yerleşme, tarım ve hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi ve ticaret ile turizm özelliklerini anlatmamız gerekiyordu. Coğrafya Bilgi Sistemi ile elde ettiğimiz bilgileri arazide edindiğimiz gözlemlerimizi bir kitap haline getirelim istedik. Aliağa Belediyesi'nin de destekleriyle elimizden geleni yaptık. Coğrafya ile ilgilenen öğrencilerimiz başta olmak üzere tüm Aliağalılara önemli bir kaynak olmasını diliyorum. Kitabın hazırlanmasında başta Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar olmak üzere tüm çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.