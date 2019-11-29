Aliağa Coğrafya Atlası yeniden okuyucuyla buluşuyor

Aliağa Coğrafya Atlası, Aliağa Belediyesinin "Oku, Okut" kampanyası kapsamında aralık ayının kitabı olarak okuyucu ile yeniden buluşuyor.

Aliağa Coğrafya Atlası, yeniden okunmaya başlanması için çalışmalarda artık sona gelindi. Aliağa Kent Kitaplığının 10. yayını olan eser, Doç. Dr. Emre Özşahin ve Dr. Öğr. Üyesi İlker Eroğlu tarafından hazırlandı. 120 sayfalık büyük boy eserin, Aliağa ile ilgili coğrafi verilerin toplanması, görselleştirilmesi, analizi ve dağıtımı bakımından önem taşıdığı öğrenildi.

Aliağa Coğrafya Atlası kentin jeolojik, jeomorfolojik, iklim, hidrografya, toprak, bitki örtüsü, nüfus, yerleşme, tarım, hayvancılık, arazi kullanımı, sanayi, ticaret ve turizm özelliklerini okuyucuya tanıtıyor. Yayın, zengin bir harita ve fotoğraf içeriğiyle desteklenirken, Aliağa Belediyesinin destekleriyle hazırlanan çalışma, Aliağa ve coğrafya bilimi adına önemli bir görsel başvuru kaynağı niteliği de taşıyor. Kitapta yer alan yazılı ve görsel veriler, başta yöre insanı olmak üzere

turistlere, yatırımcılara ve bilimsel çalışma yapacaklara ışık tutuyor.

Öte yandan, atlasın içinde yer alan bilgiler; farklı kişi, kurum ve kuruluşlardan alınan tematik haritalar veya istatistiksel verilerin arazi çalışmaları eşliğinde toplanan yersel verilerle birleştirilip bilgisayar ortamında işlenmesi sayesinde elde edildi. Stratejik konumu, köklü arkeolojik ve tarihi değerleri, zengin doğal kaynakları, yüksek katma değerli ürün üretimi odaklı sanayi yapısı ile hem bölge hem de ülke genelinde yüksek potansiyel taşıyan Aliağa coğrafyasında, görsel açıdan okuyucuya sunulması ve kentin mekansal olarak haritalanabilen yönlerinin tanıtılması amaçlandı.

Aliağa Coğrafya Atlasına sahip olmak isteyen okurların, kitabı 2 Aralık'tan itibaren Aliağa Belediyesi merkez binasında faaliyet gösteren Hilal Masadan ücretsiz edinebileceği bildirildi. Kitaba dijital platformdan ulaşmak isteyen okuyucuların ise kitabın tam metinlerine Aliağa Belediyesi resmi internet sayfasından ulaşılabileceği ve indirilebileceği aktarıldı.