Aliağa Cumartesi Pazarında korona virüs önlemleri

Vatandaşları almaları gereken tedbirler hususunda bilgilendiren Aliağa Belediyesi, alınacak önlemleri başlıklar halinde sıraladı. İşte vatandaştan alınması istenen o önlemler;

"- 65 yaş üstü büyüklerimizin sokağa çıkmalarının sınırlandırılmasının ardından 3 Nisan tarihinde 20 yaş altı vatandaşlarımızın

sokağa çıkması yasaklandığından, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlarımızın evlerinden çıkmamalıdır. Pazaryeri girişinde

tedbirlerle ilgili denetim yapılacaktır.

- Bebek ya da küçük çocukların da pazara getirilmesi yasaktır.

- Genelge kapsamında tüm vatandaşlarımıza maske ve eldiven takma zorunluluğu getirilmiş olup, maskesi ve eldiveni olmayanlar pazaryerine alınmayacaktır.

- Pazaryerinde sosyal mesafe kuralına riayet edilmelidir.

- Tokalaşma, sarılma ve temas gibi virüs yayılımını arttıracak eylemlerden kaçınılmalıdır.

- Pazara giriş sırayla olacaktır.

- Pazarda satışa sunulan ürünlere dokunmayınız. Elle ya da eldivenle ürünlere temas etmeyiniz.

- Hamile ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın pazara çıkması sakıncalıdır.

- Pazaryerinde alışverişin hızla tamamlanarak pazar alanında fazla kalınmaması önemle rica edilir."

Öte yandan bugün sabah saatlerinden itibaren hizmete açılacak olan cumartesi pazarının saat 18.00'e kadar hizmet vereceği bildirildi.