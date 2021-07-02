Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Salman'a veda yemeği

Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, düzenlenen programla Aliağa'ya veda etti.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) yaz kararnamesi ile Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanırken, Bingöl Cumhuriyet Savcısı Mehmet İmir ise Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanmıştı. Van Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atanan Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, Mardin Hakimliğine atanan 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Savaş Karatosun ile emekli olan Yazı İşleri Müdürü Sema Koniçe, Zabıt Katibi Serpil Aydıner ve Adliye memurlarından Ercan Bolat için veda yemeği düzenlendi. Düzenlenen veda yemeğine Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman ve Aliağa Adliyesi personelinin yanı sıra; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orhun, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Yalçın Koçyiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdoğan Akyüz katıldı.

“Burada görev yaptığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz”

Programda bir veda konuşması yapan Cumhuriyet Başsavcısı Hikmet Salman, "2018 yılında Aliağa'da göreve başladım. Yaklaşık 3 yıllık bir görev süremiz oldu. Aliağa her yönüyle; doğası, insanları ve imkanları açısından çok güzel bir yer. Bir insanın beklentilerini fazlasıyla karşılayabilecek bir yer olması sebebiyle biz burada görev yaptığımız için kendimizi şanslı hissediyoruz. Burada güzel dostluklarımız ve uyumlu bir çalışma ortamımız oldu. Bunda hepinizin katkısı var. Kısaca bir örnek vermek gerekirse, görev yaptığımız 2018 yılı Ağustos ayından bu yana Cumhuriyet Başsavcılığımıza toplam gelen ve devraldığımız soruşturma sayısı olan 36 bin 341 soruşturmadan yaklaşık 32 bin 000 soruşturmayı sonuçlandırdık. Bu, Aliağa'da bu zaman kadar çıkarılan iş sayısı konusunda bir rekor olsa gerek. İnşallah bundan sonraki görev yerlerimizde de aynı başarı ve azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Çalıştığımız bu süre boyunca desteğini esirgemeyen başta hakim ve savcı meslektaşlarımız, adliye personelimiz, kolluk görevlilerimiz olmak üzere hepinize teşekkür ediyorum. Hepinizden haklarınızı helal etmenizi istiyorum. Bende hakkınız varsa da helal olsun" dedi.

Teşekkür plaketi

Belediye Başkanı Serkan Acar da, hizmetlerinden dolayı Hikmet Salman'a teşekkür plaketi verdi. Mardin Hakimliği'ne atanan 1. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Savaş Karatosun ile emekli olan Yazı İşleri Müdürü Sema Koniçe, Zabıt Katibi Serpil Aydıner ve Adliye memurlarından Ercan Bolat'a da sırasıyla plaketleri takdim edildi.