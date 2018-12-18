Aliağa Devlet Hastanesi'ne 16 yatak bağışlandı

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER), Aliağa Devlet Hastanesi'ne 16 adet ortopedik yatak bağışladı.

Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği (GEMİSANDER), Aliağa Devlet Hastanesi'nin ihtiyacı üzerine yatak bağışlama kararı aldı. 16 adet yatak bağışlama kararı alan dernek, yataklarını hastane yönetimine teslim etti.

Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Fuat Yalvaç, derneğe yaptıkları yardımdan dolayı teşekkürlerini ileterek, plaket takdim etti. GEMİSANDER Atık Yönetim Merkezi Sorumlusu Ersin Çeviker de yaptığı açıklamada, "Aliağa Devlet Hastanemizin en önemli ihtiyaçlarından birini başhekimimiz bize iletti; bu ihtiyaçta ortopedik yataktı. Gerçekten Aliağa Devlet Hastanemizde ortopedik yataklarla ilgili çok büyük sıkıntılar olduğunu daha önceki ziyaretlerimizde de görmüştük. Bu kapsamda Gemi Dönüşüm ve Sanayiciler Derneği ve firmalarımızı örgütleyerek ilk planda 16 yatak alındı. Bu yataklara alınmasına 8 firma destek oldu ve derneğimizde buna katıldı. Hastanemizin 16 yatak daha ihtiyaç var. Bu 16 yatakları da ikinci programda alarak kapatacağız. Toplam 32 yatakla Aliağa Devlet Hastanesindeki yatak ihtiyacı da son bulacak. Ortopedik yataklarımızı bu gün kendilerine teslim ettik. Tabii ki başkanında söylediği gibi bundan sonraki aşamada bu bizim yaptığımız sosyal sorumluluk projesinin diğer sanayi kuruluşlarında da örnek alınmasını özellikle rica ediyoruz" dedi.