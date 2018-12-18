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Aliağa Devlet Hastanesi'ne "Bebek Dostu" unvanı

İzmir’in Aliağa ilçesinde bulunan ve son günlerde dikkat çeken Aliağa Devlet Hastanesi’ne, Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" unvanı verildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan ve son günlerde dikkat çeken Aliağa Devlet Hastanesi'ne, Sağlık Bakanlığı tarafından "Bebek Dostu Hastane" unvanı verildi.


Aliağa Devlet Hastanesi, Sağlık Bakanlığı tarafından; bebek sağlığının geliştirilmesi, bebek ölümlerinin azaltılması, sağlıklı bir gelişim ve büyüme amacıyla başlatılan "Bebek Dostu Hastaneler" projesi kapsamında, ilgili kriterleri tamamlayarak "Bebek Dostu Hastane" unvanını almaya hak kazandı. İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde yapılan törende, Kamu Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Kurtuluş tarafından "Bebek Dostu Hastane" belgesi, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uz. Dr. Ali Fuat Yalvaç'a verildi.

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