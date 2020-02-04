Aliağa, Ege Bölgesi'nin dış ticaret kapısı oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Ege İhracatçılar Birliklerinden (EİB) elde edilen verilere göre 2018 yılında Aliağa limanlarından gerçekleşen ihracat 11 milyar 950 milyon dolar iken 2019 yılında yüzde 18 artış göstererek 14 milyar 711 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2018 yılında Aliağa limanlarından gerçekleşen ithalat ise 11 milyar 222 milyon dolar iken 2019 yılında yüzde 25 düşerek 8 milyar 307 milyon dolar oldu.

En fazla ihracat kimyevi maddelerde

2018'de Aliağa limanlarından en fazla ihracat yapılan fasıl 4 milyar 726 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri olarak belirlendi. Bunu, 2 milyar 195 milyon dolarla çelik, 1 milyar 952 milyon dolarla da elektrik-elektronik ürünleri ve 1 milyar 773 milyon dolar ile tarım ürünleri takip etti.

Aliağa limanları tarihinin en yüksek rakamına ulaştı

Aliağa limanlarındaki ihracat ve ithalat başarısı, yük ve gemi hareket istatistiklerine de yansıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından elde edilen verilere göre, 2019 yılında Aliağa limanlarında toplam yük elleçlemesi 65 milyon 799 bin ton rakamına ulaşarak tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. 2018 yılında 944 bin TEU olan konteyner yük hareketleri ise 2019 yılında 1 milyon sınırını aşarak toplam 1 milyon 132 bin TEU'ya ulaştı. 2019 yılında toplam 5 bin 132 gemi hareketi olurken, Aliağa limanları İzmit'ten sonra Türkiye'nin en yoğun ikinci limanı oldu.

Ege Bölgesi ihracatının yüzde 55'i Aliağa'dan

Aliağa limanlarının 2019 yılı dış ticaret ve yük verilerini değerlendiren Aliağa Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, Aliağa limanlarının yalnızca bölgenin değil, ülkenin dış ticaret merkezi olma rolünde başarısını artırdığını ifade ederek, "Ege Bölgesinin 26.5 milyar dolar olan toplam ihracatının yüzde 55'i, Aliağa limanlarından gerçekleşiyor. 16,9 milyar dolar olan Ege Bölgesi ithalatının ise yüzde 48,9'u Aliağa'dan gerçekleşiyor. Türkiye'nin 374 milyar dolar olan dış ticaret hacminin yüzde 6,1'i Aliağa'dan gerçekleşiyor. Aliağa tek başına 23 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmine sahip. Aliağa'daki ithalat ve ihracat rakamlarına baktığımızda 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlası vererek ülke ekonomisine büyük katkı sağlamıştır. Aliağa, gerek sanayideki üretim başarısı ile gerekte limanlardaki ticarete olan büyük katkısı ile yalnızca İzmir veya Ege Bölgesi için değil, ülkemizde de stratejik bir konuma sahip" dedi.

Otoyolların tamamlanmasıyla yatırımcıların ilgisi arttı

Kara, deniz, demiryolu ulaşım ağlarının odağında yer alan Aliağa limanlarının, İzmir ve Manisa başta olmak üzere, Batı Anadolu'nun dünya ticaretine açıldığı bir nokta haline geldiğini ifade eden Başkan Ertürk, “Deniz yolu taşımacılığında bu bölgeyi kullanan Batı Anadolu'daki ihracatçılarımız ile ithalatçılarımıza düzenli, gecikmesiz seferler ile çalışabilmeleri, ayrıca ithalatçılarımıza aynı gün içerisinde mallarını limandan çekebilme imkanları sunulduğundan dolayı Aliağa limanları tercih ediliyor. Menemen - Aliağa - Çandarlı otoyolu ile İzmir-İstanbul Otoyolu'nun yapımının tamamlanarak devreye girmesi Aliağa'nın lojistik gücüne güç kattı. Söz konusu ulaştırma yatırımlarının da tamamlanmasıyla birlikte, Aliağa'ya yatırımcıların ilgisi de artmış durumda” diye konuştu.

‘Master plan gerekli'

Aliağa'nın sanayi ve ticaret anlamında her geçen gün potansiyelinin yanı sıra hızlı büyümenin getirdiği birtakım sorunları olduğunu da dile getiren Ertürk, şöyle devam etti:

“Aliağa artan yatırımlarla hızlı bir şekilde büyüyor. Bununla birlikte sanayi alanlarında ve kent merkezimizde sorunlarımızda yok değil. Hızla artan sanayi kapasitesi ve nüfusla birlikte gerek sanayi alanlarında gerek te kent merkezinde bu büyümeye cevap verecek planlamaların yapılması çok önemli. Yapılacak uzun vadeli bir master planla yatırım kapasitemizi 3-4 katına çıkarabilir, kente gelecek olan nüfusun da tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliriz. Yaşanabilir bir Aliağa ve sürdürülebilir kalkınmayı güçlendirmek adına bu planlamaların yapılarak bir an önce hayata geçmesi gerekiyor."