Aliağa emniyetinden mayıs ayı ve bayram tatili raporu

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, mayıs ayı içerisinde, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma veya bulundurmak suçundan 1 adet olay meydana geldi. Bu olay kapsamında iki kişiye işlem yapıldı. Ayrıca Aliağa'da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imalatı ve ticareti' suçundan 1 olay meydana geldiği ve bu suç kapsamında 1 şahsa işlem yapıldığı belirtildi.

35 araç trafikten men edildi

Yapılan açıklamaya göre, mayıs ayında yapılan güvenlik uygulamalarında; 3 adet bıçak ve 35 gram esrar ele geçirildi. Hırsızlık suçundan ise 1 olay meydana geldi. Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan 1 adet olayın gerçekleştirildiği, 1 kişi hakkında adli, 6 kişi hakkında idari yönden gerekli işlemler yapıldığı kaydedildi. Yine istatistiki açıklamada, görevli ekipler tarafından haklarında arama kararı bulunan 65 şahsın yakalanarak haklarında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Aliağa'da mayıs ayı içerisinde ise 13 adet yaralamalı kaza oldu, 23 kez de maddi hasarlı kaza meydana geldi. Trafik ekiplerince 9 bin 88 araç kontrol edilirken; kuralları yerine getirmeyen sürücelere cezalar uygulandı. 35 araçta, gerekli zorunlulukları yerine getirmediği için trafikten men edildi.

Mayıs ayında, Aliağa'da faaliyet gösteren umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinden 34 adeti de denetlendi vetoplamda 26 bin 422 TL idari para cezası uygulandı.

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 günlük Ramazan Bayramı tatili süresinde de vatandaşların güvenli bir şekilde tatilini geçirmeleri için denetimlerini sürdürdü.