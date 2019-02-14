Aliağa Engelliler Derneği'nde görev değişimi

İzmir'de, Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği'nin gerçekleştirilen tek adaylı olağan genel kongresinde, Aytaç Bayar, yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği, olağan genel kurulunu yaptı. Yapılan genel kurulda, tek listeyle seçimlere girildi. Tek listeyle seçime giren Aytaç Bayar yönetim kurulu başkanı oldu.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, gerçekleştirilen görev değişiminin ardından Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği'nin yeni yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Dernek binasında gerçekleştirilen ziyarete; Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Başkanı Aytaç Bayar ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Yönetimi'nin zorlu ve önemli bir misyon üstlendiğini belirten Başkan Serkan Acar, yükünü hafifletmek adına dernek yönetimine her daim destek vermeye hazır olduklarını söyledi. Engelli vatandaşların yaşamını kolaylaştırmak adına Aliağa'yı Türkiye'de örnek bir ilçe yapmak istediklerini de ifade eden Acar, yapımı devam eden ve çok yakın bir zamanda hizmete açılacak olan Aliağa Gençlik Merkezi'nin bu noktada çok önemli bir proje olduğuna değindi. Başkan Serkan Acar, "Aliağa Gençlik Merkezi, yüzde 100 engelli erişimine imkan veren kimliği ile ön plana çıkacak. Bu noktada engelli kardeşlerimize büyük kolaylık sağlayacak. Gençlik merkezinin içerisinde birçok spor branşı için salonlar olacak. Aliağa'ya uzun yıllar hizmet edecek olan Aliağa Gençlik Merkezi'nden tüm vatandaşlarımız ve engelli kardeşlerimiz faydalanabilecek" dedi.

Üç yıldır dernek çatısı altında görev yaptığını belirten Aliağa Engelliler Rehabilitasyon Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aytaç Bayar da, "Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar, yaptığı ziyarette derneğimize bundan sonra yapmak isteği katkıları ve markalaşma yönünde neler yapmak istediğini konusunda bilgiler paylaştı. Engelli vatandaşların kendisinden bir parça olduğunu söyledi. Bunu da her an bize hissettiriyor. Başkanımıza uzun yıllardır derneğimize verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.