İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aliağa eski İlçe Sağlık Müdürü korona virüse yenik düştü

İzmir’in Aliağa ilçesinde geçmiş yıllarda İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinde de bulunan Dr.

İzmir'in Aliağa ilçesinde geçmiş yıllarda İlçe Sağlık Müdürlüğü görevinde de bulunan Dr. Mustafa Selek, tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düştü.


İzmir'in Aliağa ilçesinde 1993-2009 yılları arasında İlçe Sağlık Müdürlüğü görevini yürüten ve kendi isteği ile görevinden ayrıldıktan sonra emekli olan, daha sonra ise bir fabrikanın işyeri hekimi olarak yaşantısına devam eden Dr. Mustafa Selek, bir süredir tedavi gördüğü hastanede korona virüse yenik düştü.


30 yıllık meslek hayatının 27 yılını Aliağa'da geçirmiş olan Dr. Mustafa Selek'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.