Aliağa Esnaf Odası'ndan ölçü ve tartı aletleri hakkında bilgilendirme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan “Ölçü ve Ölçü Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” 27 Şubat 2019 tarihli ve 30699 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aliağa Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Serdar Berk da, ölçü ve tartı aletleri hakkında bir bilgilendirme yaptı.

Başkan Serdar Berk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Damgaları sökülerek tamir ve ayarı yapılan sabit ve sökülüp taşınması zor sayaçların tamirden hemen sonra ilk muayene yaptırılması mümkün değilse yetki belgesine sahip kişi tarafından geçici damgayla damgalanacak. Geçici damga süresinin, geçici damganın yapıldığı günü takip eden gün birinci gün sayılmak üzere 15 gün olacağı, geçici damga süresi içinde sayaç kullanıcıları tarafından Bakanlık Ölçüler ve Ayar Teşkilatına muayene ve damgalama işlemleri için müracaat edilmesinin zorunlu olduğu 15'inci günün tatile rastlaması halinde müracaatlar sonraki ilk iş gününün mesai bitimine kadar yapılabilecek. Müracaatlar bakanlık internet sitesi veya e-devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilebilecek. Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcılara damga süresi dolmuş ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu hükümlerine göre idari ve cezai işlem uygulanacak. Söz konusu ölçü aletlerinin müracaat tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde muayenelerinin yapılması zorunlu olacak."