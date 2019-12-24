Aliağa esnafına 1 yılda 24 milyon TL kredi

Altay ayrıca, Aliağa esnafı üzerinde toplam 71 milyon liralık kredinin bulunduğunu da belirtti.

Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Adal Altay, bugüne kadarki en fazla krediyi 2019 yılında verdiklerini ifade etti. 2019 yılında Aliağa esnafına 24 milyon lira kredi verdiklerini aktaran Altay, "Kooperatif olarak binin üzerinde esnafa kredi sağlıyoruz. Kredi limitimiz kişi başı 200 bin lira. Beş yıl vade ile verdiğimiz bu kredinin ödemeleri üç aydan üç aya yapılıyor. Vadesi gelen ödemeleri üç ay daha bekliyoruz" dedi.

Kredi faizlerinin yüzde 6 olduğunun altını çizen Altay, gecikme faizlerinin ise yüzde 24'lerden yüzde 20'lere gerilediğini söyledi. Altay, şöyle devam etti:

"Kooperatif olarak 5 bin liraya kadar tek kefil, 15 bin liraya kadar iki kefil, 15 bin lira üzerinde kredi kullanmak isteyen esnafımıza ipotek şartı koyuyoruz. Günü geçen krediler için yıllık yüzde 20 faiz uygulanıyor. Vadesi gelen ödemeleri üç ay daha bekliyoruz. Aliağa'da her sektörden esnaf kredi kullanabilir. Aliağa'yı İzmir ile kıyaslayabiliriz. İzmir'de şu anda 51 tane kooperatif faaliyet gösteriyor. İzmir'de en fazla krediyi merkez birlik kooperatifi sağlıyor. Hem verilen kredi miktarı hem de ödeme gücü yönünden Aliağa'nın durumunun iyi düzeyde olduğunu söyleyebiliriz."