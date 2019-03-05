Aliağa fabrikalar bölgesine yeni 112 Acil Yardım İstasyonu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Aliağa-Yeni Foça kara yolu üzerindeki 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmete açıldı.

Aliağa ilçesi Yeni Foça yolu fabrikalar bölgesinde, vatandaşlara ve Aliağa-Yeni Foça kara yolu üzerindeki olaylara en kısa sürede ulaşmak amacıyla İzmir İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu törenle hizmete girdi.

Törende açılış konuşmasını yapan İzmir il Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, Aliağa ilçesinin önemine değinerek, yeni açılacak olan hastaneyi de bölge hastanesi olarak planladıklarını söyledi.

İzmir'de yaklaşık 100 Acil Yardım İstasyonu ve yaklaşık bin 300 aile hekimiyle sağlık hizmeti verdiklerini ifade eden Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Bediha Salnur, "Bakanlığımızın planlamasında 50 bin nüfusa bir istasyon planlıyor. Aliağa ilçesinin nüfusu, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) verilerine göre aşağı yukarı 98 binlerde. Buna göre Aliağa'da, iki istasyon bulunması gerekirken merkezde 2, Yeni Şakran da 1 istasyon mevcut.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ da konuşmasında, istasyonun, fabrika bölgesinde yaptığı ziyaretlerinde gelen talep doğrultusunda; devlet, millet ve belediye kucaklaşmasıyla oluşturulan bir istasyon olduğunu söyledi.

Dağ, "Demir-çelik bölgesi, insan kaynaklarının yoğun olarak kullanıldığı bölge. İnsanoğlu var olduğu sürece iyi hususlar olacağı gibi zorluklar, kötülüklerde olacak; zor günlerde olacak" dedi.

Açılış törenine ayrıca; Aliağa Kaymakamı Erhan Günay, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Rıfkı Kulaksız, İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, İlçe Sağlık Müdürü Özkan Orkun, Aliağa Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Ali Fuat Yalvaç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, AK parti Aliağa İlçe Başkanı Kazım Sayın ve vatandaşlar katıldı.