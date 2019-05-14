Aliağa, Foça ve Menemen esnafları iftarda buluştu

İzmir'in Aliağa, Foça ve Menemen ilçelerinde faaliyet gösteren meslek odalarının başkan ve yöneticileri, düzenlenen iftar yemeğinde buluştu.

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB), liağa, Foça ve Menemen ilçelerinde faaliyet gösteren meslek odalarının başkan ve yöneticilerini iftarda buluşturdu. İftar yemeğine yaklaşık 300 kişi katıldı.

İftar yemeğinde, Aliağa İlçe Müftüsü Süleyman Demiryürek'nin okuduğu dua sonrası Aliağa Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB ) Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Mutlu bir konuşma yaptı.

Mutlu, "Esnaf kardeşlerim bu ayın kadrini kıymetini bilin. Bu salonda dargın olan kardeşim varsa barışsın. Ramazan ayı ile kırgınlıklar, dargınlıklar son bulsun. Sevgili teşkilat başkanlarım esnafla yakından ilgilenin. Yarından itibaren gidin dükkanlarına, omuzlarına dokunup, ‘Sizin için yapabileceğim bir şey var mı?' diye sorun" dedi.

Yemeğe katılan Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar da, "Bugün burada bu güzel iftar sofrasını kurup bizim bir araya gelmemizi sağlayan oda başkanlarımız, birlik başkanımız hepsinden Allah razı olsun. Ramazanımız mübarek olsun. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın" ifadelerine yer verdi.

Acar'ın ardından Aliağa Kaymakamı Erhan Günay da yaptığı konuşmasında, "Aliağa esnafından inanılmaz derecede memnunum. Pek çok yerde görev yaptım. Ahilik teşkilatının özünün burada korunduğunu görüyorum. Nerede bir esnaf kardeşimi görsem güler yüzlü karşılanıyorum" şeklinde kaydetti.

Aliağa Öğretmen Evi'nde gerçekleştirilen geleneksel iftar yemeğine ayrıca; Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdür Erdal Bayhan, Aliağa Ticaret Odası (ALTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Ertürk, ALTO Meclis Başkanı Adnan Saka, Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Salih Yiyitalp, siyasi parti temsilcileri, meslek odalarının yöneticileri ve ilçe belediye meclis üyeleri katıldı.