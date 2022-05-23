Aliağa Geleneksel Kyme Satranç Turnuvası sona erdi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın ilk hamlesiyle başlayan ve iki gün boyunca büyük bir heyecana sahne olan ‘Geleneksel Kyme Satranç Turnuvası' sona erdi. Türkiye'nin birçok şehrinden 200'e yakın sporcunun katılım sağladığı turnuvada A Kategorisinde Atakan Mert Biçer, B Kategorisinde Efe Tümen, C Kategorisinde ise Burak Güler birinciliği elde etti.

Aliağa Belediyesi Satranç Kulübü ile Türkiye Satranç Federasyonu işbirliğinde Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda organize edilen turnuva saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ardından Başkan Serkan Acar'ın ilk hamlesiyle başladı. Tüm yarışmacılara başarılar dileyen Başkan Serkan Acar, “Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen satranç severleri Aliağa'mızda ağırlamaktan çok mutluyum. Turnuvanın düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum. Tüm yarışmacılarımızın turnuva sonunda Aliağa'mızdan güzel anılarla ayrılmasını temenni ediyorum” dedi.

Uluslararası derecelere sahip sporcular da katıldı

Turnuvanın başlaması ile sporcular arasında kıyasıya bir mücadeleye başladı. A,B ve C olarak üç farklı kategoride gerçekleştirilen turnuvaya uluslararası derecelere sahip sporcular da katılım sağladı. Aileler de turnuvada dereceye girebilmek için mücadele eden çocukların heyecanına tribünden ortak oldu. Turnuvada, Türkiye Satranç Federasyonu Uluslararası Hakemi Emin Yasa Altun, Başhakem Abuzer Altuntaş'ın yanı sıra dokuz hakem görev yaptı.

Turnuvanın en iyisi Aliağalı Atakan Mert Biçer oldu

Her yaştan satranç tutkununun yarıştığı turnuvada A Kategorisinde Atakan Mert Biçer, B Kategorisinde Efe Tümen, C Kategorisinde ise Burak Güler birinciliği elde etti. Turnuvayı 6 da 6 ile bitiren Aliağalı Atakan Mert Biçer, turnuvanın en iyisi seçildi. Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılar için ödül töreni düzenlendi. Dereceye giren yarışmacılara madalyalarını Aliağa Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Serap Cerrahoğlu takdim etti.