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Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta iki film beyaz perdede

İzmir’in Aliağalı ilçesinde, gençlerin buluşma noktası Aliağa Gençlik Merkezinde sinema gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor.

İzmir'in Aliağalı ilçesinde, gençlerin buluşma noktası Aliağa Gençlik Merkezinde sinema gösterimleri tüm hızıyla devam ediyor.


Üç ayrı salonu ile Aliağa'da sinema dönemini başlatan ve Aliağalıların sinema hasretine son veren Aliağa Gençlik Merkezinde her hafta birbirinden seçkin son yapım filmler gösterime giriyor. Merkezde bu hafta “Örümcek Adam: Evden Uzakta” ve “Annabelle 3” isimli yabancı filmler sinemaseverler ile buluşacak.


1 hafta süresince gösterimde kalacak olan filmler, 11.00-13.30-16.00-18.30 ve 21.00 seansları ile beyaz perdeye yansıyacak.

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