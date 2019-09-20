Aliağa Gençlik Merkezinde bu hafta vizyonda 5 film var

İzmir'in Aliağa ilçesinde vatandaşların sinema hasretine son veren Aliağa Gençlik Merkezi, son yapım filmlerle sinemaseverleri buluşturmaya devam ediyor.

Aliağa Belediyesinin projelendirerek vatandaşlarının hizmetine sunduğu Aliağa Gençlik Merkezinde, 77'şer kişilik üç adet modern sinema salonunda filmler gösterime girmeye devam ediyor. Bu hafta salonlarda; Rambo Son Kan, Kız Kardeşler, Annem, O Bölüm 2 ve Hayvanat Bahçesi isimli filmlerin gösterime sunulacağı bildirildi. Filmlerin, 20-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Aliağa Gençlik Merkezinde gösterimde kalacağı açıklandı.