Aliağa Gençlik Merkezinde eğlence devam ediyor

Kültür, sanat ve spor kurslarına ev sahipliği yapan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı da kültür, sanat ve spor içerikli etkinliklerle karşılıyor. Her akşam düzenlenen etkinlikler katılımcılara eğlenceli saatler yaşatıyor.

Etkinliklerin ikinci gününde gerçekleştirilen gitar ve ney dinletisi katılımcılardan tam not aldı. Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) Gitar Kurs Eğitmeni Talha Soysal ve öğrencilerinin gerçekleştirdiği mini konser müzikseverlerden sık sık alkış aldı. Gecenin sonunda sahne alan ASEV Ney Eğitmeni Ruhi Eker, dinletisiyle gönüllere hitap etti. Müzik dinletilerinin yanı sıra çocuklar da çizgi karakter animatörlerle eğlenerek bol bol fotoğraf çektirdi.

Aliağa Gençlik Merkezinde hafta sonuna kadar devam edecek olan etkinliklerin programı şöyle;

25 Aralık Çarşamba

15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği

18.00 Satranç Turnuvası

19.00 - 21.00 Halk Müziği Konseri

26 Aralık Perşembe

15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği

19.00 - 20.00 Latin Dansları (Minikler, Yetişkinler)

20.00 - 21.00 Keman - Gitar Enstrümantal Müzik Dinletisi

27 Aralık Cuma

15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği

19.00 - 21.00 Karaoke Gecesi

28 Aralık Cumartesi

15.00 - 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği

18.00 - 18.30 Piyano (Mini Konser)

19.00 - 21.00 Spor Salonu Etkinlikleri (Bench Press Yarışması - Halat Çekme Yarışması - Plank Yarışması - Zumba)