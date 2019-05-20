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Aliağa Gençlik Merkezinde film gösterimleri başladı

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilen Aliağa Gençlik Merkezindeki sinema salonları Aliağalı sinemaseverlerin akınına uğradı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen gösterimlerde yetişkinler için “Hababam Sınıfı Yeniden”, çocuklar için ise “Sihirli Oyuncaklar” adlı film perdeye yansıtıldı.



Aliağa Gençlik Merkezinde film gösterimleri başladı. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle tüm seanslar ücretsiz olarak gerçekleştirildi. Yetişkinler ve çocuklar sinema ile eğlenirken minikler ise kendileri için hazırlanan oyun alanında keyifli saatler yaşadı. Üç ayrı salonda yapılan film gösterimleri hafta boyunca devam edecek.

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