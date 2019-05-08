Aliağa Gençlik Merkezi'nde sona yaklaşıldı

Son beş yılda kente değer katan, marka değerini yükselten ve vatandaşların sosyal yaşamlarına renk katan prestij projeler gerçekleştiren Aliağa Belediyesi, kente uzun yıllar hizmet edecek olan Aliağa Gençlik Merkezi'nde de sona yaklaştı.

Aliağa kapalı pazar yerinin karşısında 6 bin 467 metrekare alan üzerine tamamen belediyenin öz kaynakları ile projelendirilen 10 bin 522 metre kare kapalı alana sahip Aliağa Gençlik Merkezi, açılış için gün sayıyor. Aliağa Gençlik Merkezi, iç teşrifat çalışmaları ile çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte açılışa hazır hale getirilecek.

Gençler için vazgeçilmez adres olacak

Aliağa Gençlik Merkezi, sunacağı birbirinden farklı olanaklarla Aliağalı gençlerin sosyal yaşam merkezlerinden biri olacak. Salon sporlarından yarı olimpik yüzme havuzuna, sinema salonlarından sanatsal kurslara kadar birçok sosyal aktivite Aliağalı gençlerin sosyalleşmesine önemli katkılar sunacak.

Aliağa Gençlik Merkezi'nde neler var?

Yakın bir zamanda Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar tarafından açılışı yapılacak olan Aliağa Gençlik Merkezi'nde; 58 araçlık kapalı otopark, soyunma odaları ve servis alanları, Zemin katta; idari birimler, yarı olimpik havuz, soyunma alanları, antrenör odası ve bin 300 metrekarelik kapalı spor salonu bulunacak. Spor salonu güreş, tekvando ve badminton gibi farklı salon sporlarına hizmet edecek. Birinci katta fitness, kardiyo ve jimnastik salonlarının yanı sıra grup derslerinin kullanımına uygun spinning ve pilates salonları ile vitamin bar yer alacak. İkinci katta ise 12 odalı toplamda 24 kişilik konaklama alanı, derslikler, eğitim ve seminer odaları, toplantı odaları, 3 adet 77 kişilik sinema salonu ve bu salonlara hizmet eden fuaye, kafe, çocuk oyun alanı yer alacak.