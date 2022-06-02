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Aliağa Gençlik Merkezinde yaz dönemi yüzme kursları başlıyor

Aliağa Belediyesi, çocuklar için yaz dönemi yüzme kurslarını başlatıyor.


Kurslara katılmak isteyen 5-14 yaş aralığındaki çocuklar için kayıtlar, 6-11 Haziran 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Başvurular, 10.00-17.00 saatlerinde Aliağa Gençlik Merkezine yapılacak. Aliağa Gençlik Merkezi Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda, profesyonel eğitmenler tarafından verilecek kursların ilk aşamasında çocuklara; suyun üzerinde kalma, nefes alma, ayak vuruşu gibi yüzmenin temel eğitimleri öğretilecek. Kontenjanların sınırlı tutulduğu kurslar için detaylı bilgiye, Aliağa Gençlik Merkezinin 0232 616 7071 numaralı telefonundan ulaşılabilecek.

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