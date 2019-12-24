Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlamaları başladı

Hizmete açıldığı günden bugüne 7'den 77'ye tüm Aliağalıların buluşma adresi olan Aliağa Gençlik Merkezi, yeni yılı kültür, sanat ve sportif faaliyetlerle dolu etkinliklerle karşılıyor.

Etkinliklerin birinci gününde Aliağa Gençlik Merkezinin fuaye alanında gerçekleştirilen etkinlikler vatandaşlardan ilgi gördü. Aliağa'da faaliyet gösteren derneklerin açtıkları sergilerle el emeği göz nuru eserler görücüye çıkarken aynı anda organize edilen sanatsal etkinlikler de beğeniyle izlendi. Şair, seslendirmen ve program sunucusu Yunus Yeşilöz'ün seslendirdiği şiirler izleyenlerden sık sık alkış alırken Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) resim kursiyerlerinin şövalye üzerinde yaptığı resimler de etkinliklere renk kattı. Yeni yıl etkinliklerinin parçası olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirten ASEV Resim Kurs Eğitmeni Tolga Tunç, “Yeni binamızda yılbaşı etkinlikleri ilk defa yapılıyor. Kursumuza yeni katılan öğrencilerimizle birlikte etkinliklere katılım gösterdik. Aramıza yeni katılan arkadaşlarımız resim konusunda acemi olsalar da ileri de başarılı olacaklarına inanıyorum” dedi.

Aliağa Gençlik Merkezinde yeni yıl kutlama programı şu etkinliklerle devam edecek;

24 Aralık Salı

15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği

19.00 – 20.00 Gitar Solo Konser

20.00 – 21.00 Ney Dinletisi

25 Aralık Çarşamba

15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği

18.00 Satranç Turnuvası

19.00 – 21.00 Halk Müziği Konseri

26 Aralık Perşembe

15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği

19.00 – 20.00 Latin Dansları (Minikler, Yetişkinler)

20.00 – 21.00 Keman – Gitar Enstrümantal Müzik Dinletisi

27 Aralık Cuma

15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği

19.00 – 21.00 Karaoke Gecesi

28 Aralık Cumartesi

15.00 – 16.00 Okul Öncesi Masal Okuma Etkinliği

18.00 – 18.30 Piyano (Mini Konser)

19.00 – 21.00 Spor Salonu Etkinlikleri (Bench Press Yarışması – Halat Çekme Yarışması – Plank Yarışması – Zumba)