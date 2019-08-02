Aliağa Gençlik Merkezindeki filmler bu haftada dikkat çekiyor

İzmir'deki Aliağa Gençlik Merkezinde, en seçkin ve son yapım filmler sinemaseverler ile buluşmaya devam ediyor.

Aliağa Belediyesi tarafından projelendirilerek vatandaşların hizmetine sunulan Aliağa Gençlik Merkezi, üç ayrı modern salonu ile sinema tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Her hafta birbirinden eğlenceli sinema filmleri ise beyaz perdeye yansıtılıyor. Büyükler için yerli ve yabancı filmlerin yanı sıra çocuklar için de animasyon sinema filmleri gösterime sunuluyor.

Bu kapsamda; Geniş Aile Komşu Kızı, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Luis ve Uzaylı Dostları ve Aslan Kral isimli filmler bir hafta süresince izleyici ile buluşacak. Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw Türkçe dublaj ve alt yazı seçeneği ile Luis ve Uzaylı Dostları isimli animasyon sinema filmi ise 3D seçeneği ile ekrana gelecek.