Aliağa halkı depremzedeler için seferber oldu

Aliağa Belediyesinin Elazığ ve Malatya'da yaşanan depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için başlattığı kampanyaya vatandaşlar büyük destek verdi. Bu kapsamda bir tır dolusu ihtiyaç malzemesi Elazığ'a doğru yola çıktı.

Aliağa Belediyesi, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremin ardından bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmak için çalışma başlattı. Çalışmaya yoğun destek veren vatandaşlar, depremzedeler için adeta seferber oldu. Aliağalılar, gerek kendi imkanları, gerekse de 153 Hilal Masa hattı üzerinden yaptıkları taleplerle; battaniye, kışlık kıyafet, ısıtıcı, çocuk maması, kuru gıda gibi bağışlarda bulundu. Aliağalı vatandaşların bağışları iki gün süresince Aliağa Belediyesi Sosyal Markette toplandı.

Aliağa Belediyesi Sosyal Market önünde, S.S. 32 No'lu Aliağa Kasalı Kamyoncular Tankerciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi tarafından tahsis edilen tıra yüklenen ihtiyaç malzemeleri, dualar eşliğinde Elazığ ve Malatya'da bulunan Afet Koordinasyon Merkezine uğurlandı. Uğurlama törenine Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın yanı sıra Aliağa Elazığlılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Gani Okur ile S.S. 32 No'lu Aliağa Kasalı Kamyoncular Tankerciler Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Savaş Uzun da katılım gösterdi.

Türk milletinin bir ferdi olmaktan bir kez daha gurur duyduğunu belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum. Deprem felaketinin yaralarını bir an önce sarabilmek için ülke olarak birlik beraberlik içerisinde hareket ettik. Aliağa olarak da vatandaşlarımızla, esnafımızla, siyasi partilerimizle ve sivil toplum kuruluşlarımızla destek olmaya çalıştık. İmkanı olmayan vatandaşlarımız da dualarıyla Elazığlı kardeşlerimizin yanında oldu. Aliağa olarak hep birlikte Elazığ'da yaşanan depremin yaralarını saracağız. Allah bu devlete bu millete zeval vermesin" dedi.