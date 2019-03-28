Aliağa Helvacı, BAL yolunda

Geçtiğimiz yıl bir ilke imza atarak tarihinde ilk defa Süper Amatör Ligi'ne çıkma başarısı gösteren Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü, bir ilki daha gerçekleştirmenin peşinde. Mavi-beyazlar, play-off eleme maçında karşılaştığı Güraltay'ı mağlup ederek adını Bölgesel Amatör Ligi play-offlarına yazdırdı.

Karşıyaka Efsaneler Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. İkinci yarının hemen başında Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü, Adnan Malat'ın golü ile 1-0 öne geçti. Burak Çırım skoru 2-0'a getiren golü kaydetti. Abdülkadir Çelikkaya ise attığı golle skoru 3-0 taşıdı. Müsabakada başka gol olmayınca Aliağa ekibi rakibini 3-0 mağlup etti.

İlk rakip Özçambidispor

Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü'nün play-offlardaki rakipleri Özçamdibispor, Foça Belediye Spor, Torbalı Spor, Alaçatı Spor ve Ceyhan Altınyıldız olacak. Aliağa temsilcisi ilk sınavını 4 Nisan 2019 Perşembe günü Karşıyaka Efsaneler Stadı'nda Özçamdibispor karşısında verecek. Play-offlarda en fazla puanı toplayan takım BAL'a adını yazdıracak.

Sezon başından bu yana BAL'ı hedeflediklerini belirten Aliağa Belediyesi Helvacı Gençlik ve Spor Kulübü Teknik Sorumlusu Hakan Turan, “Amacımız Aliağa'yı en iyi şekilde temsil etmek. Sezon başı planlamamızda BAL'a yükselmek vardı. Tüm çalışmalarımızı da bu doğrultuda yaptık. Belki de bizden beklenmeyen bir başarıya imza attık. En fazla puanı toplayarak BAL'a yükselmek istiyoruz” dedi.