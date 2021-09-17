Aliağa ihracatta Türkiye'deki en yoğun ikinci gümrük oldu

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, "2021 yılı 7 ayın sonunda Aliağa gümrüğü, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamını yüzde 45 arttırarak yaklaşık 10 milyar dolar ile Türkiye'deki en yoğun ikinci gümrük olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi, eylül ayı olağan meclis toplantısını Meclis Başkan Yardımcısı Tarkan Avcı başkanlığında Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek ve meclis üyelerinin katılımıyla video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. Toplantıda görüşülen temmuz ayı mizanları oy birliğiyle onaylandı. Ağustos ayı faaliyet raporunun da üyelerle paylaşıldığı meclis toplantısı, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek'in konuşmasıyla devam etti.

"Aliağa gümrüğü Türkiye'deki en yoğun ikinci gümrük olarak kayıtlara geçmiştir"

İhracat rakamları ile ilgili değerlendirmede bulunan Şimşek, "2021 yılı 7 ayın sonunda Aliağa gümrüğü, geçen yılın aynı dönemine göre ihracat rakamını yüzde 45 arttırarak yaklaşık 10 milyar dolar ile Türkiye'deki en yoğun ikinci gümrük olarak kayıtlara geçmiştir. 2021 yılının 6 ayı sonunda Aliağa gümrüğü geçen yılın aynı dönemine göre ithalat rakamını yüzde 38 arttırarak, yaklaşık 6 milyar dolar ile Türkiye'deki en yoğun altıncı gümrük olarak kayıtlara geçmiştir" dedi.

Adem Şimşek, 2021 yılının ilk 8 aylık döneminde konteyner ve yük istatistiklerine de değinerek şöyle devam etti:

"2021 yılının ilk 8 ayında Aliağa limanlarında elleçlenen konteyner miktarı, bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 4 artış göstererek 976 bin TEU olarak gerçekleşti. Bu dönemde Aliağa limanlarında elleçlenen yük miktarı 70 milyon groston, netton olarak ise 47 milyon ton olarak gerçekleşti. Türkiye toplamı ise 345 milyon netton olarak gerçekleşirken, Aliağa yüzde 13 pay ile ikinci sırada yer aldı. Aliağa limanlarına gelen gemi adedi sayısına baktığımızda bu yılın sekiz aylık dönemi ile geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 12 artış göstererek 3 bin 831 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde elleçlenen konteyner miktarını TEU bazlı olarak değerlendirdiğimizde ise 2021'in ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre artış göstererek, 8,2 milyon TEU olarak gerçekleşmiştir. Elleçlenen konteyner miktarında yüzde 12 pay ile Aliağa, Türkiye sıralamasında beşinci sırada yer almıştır. Bu sonuçlarla sektörümüzdeki hareketlilik şüphesiz devam edecektir."