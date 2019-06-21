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Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden başarılı çocuklara ödül

İzmir’in Aliağa ilçesinde, emniyet müdürlüğünde görev yapan personelin okullarında dereceye giren başarılı çocukları ödüllendirildi.

İzmir'in Aliağa ilçesinde, emniyet müdürlüğünde görev yapan personelin okullarında dereceye giren başarılı çocukları ödüllendirildi.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, görevli personelinin; ilkokul ve ortaokullarda okuyup dereceye giren çocuklarını unutmadı. Dereceye giren çeşitli okullardaki personelin çocuklarına Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş tarafından tablet hediye edildi.


Uğurtaş, makamında yapılan ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Özveri ile görev yapan teşkilat mensuplarının çocuklarının başarılarını gördükçe daha büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

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