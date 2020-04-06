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Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğünden korona virüsü açıklaması

Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, kentteki vatandaşların korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymaları halinde, hastalığın yayılma hızında büyük azalmaların olacağını bildirdi.


Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü, korona virüsü nedeniyle yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, ilgili bakanlıklar tarafından alınan tedbirlere vatandaşlarca uyulup uyulmadığının sürekli olarak kontrol edildiği ifade edildi.


65 yaş üstü vatandaşların, kronik rahatsızlığı bulunanların ve 20 yaş altı gençlere sokağa çıkma yasağının hatırladığı açıklamada, bu konuda bilgilendirmelerin yapıldığı vurgulandı.


Kentteki vatandaşların korona virüsü tedbirleri kapsamında alınan önlemlere uymaları halinde, hastalığın yayılma hızında büyük azalmaların olacağının aktarıldığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Korona hastalığı ile ilgili olarak yeni genelgeler doğrultusunda gerekli uygulamalar ve sıkı denetimler, ilçemiz genelinde Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğümüz ve Aliağa İlçe Jandarma Komutanlığı ve ilgili kuruluşlar tarafından yapılacaktır. Devletimiz tarafından, bugüne kadar alınması uygun görülen tedbirlere Aliağalı vatandaşlarımızın riayet ettikleri tarafımızca müşahede edilmiş olup, alınan tedbirlere vatandaşlarımızın azami düzeyde riayet etmeleri, hastalığın yayılma hızında büyük azalmalara sebep olacağı değerlendirilmektedir"

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