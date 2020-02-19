Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Uğurtaş: "Olay sayısında yüzde 30 düşüş var"

Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Yasin Uğurtaş, 2019 yılının değerlendirmesini yaptığı bir toplantı düzenledi. 2019 yılında yaşanan olay sayısının 4 bin 194 olaydan 2 bin 919 olaya düştüğünü ifade eden Uğurtaş, "İstatistiklerde olay sayısında bin 275 azalma olduğunu gördük. Yaklaşık 30'a yakın düşme var" dedi.

"Olay sayısının düşmesi bizim diğer olaylara ayıracağımız zamanı artırıyor" diyen Emniyet Müdürü Uğurtaş, "Kağıt tasarrufu ve iş gücü kaybının önüne geçiyor. Geçen yıl istatistiklerde olay sayısının yüksek çıkması, bizim suçları aydınlatma oranımızın yükselmesinden kaynaklıydı" diye konuştu.

Uğurtaş, uyuşturucu ile ilgili suçlarda da olay sayısının 96'dan 38'e düştüğünü, bu durumun uyuşturucu ile etkin mücadelenin bir sonucu olduğunu vurguladı. Alkollü araç kullanımının adli bir suç olduğunu daha önce de defalarca dili getirdiğini hatırlatan İlçe Emniyet Müdürü Uğurtaş, "Alkol konusunda adli işlem yapılan kişi sayısında yüzde 27 düşüş var. Bu da vatandaşlarımızın bizim yaptığımız uygulamalara gösterdiği olumlu tepkilerin bir sonucu. Tüm sürücülere teşekkür ediyorum, bizim yapmak istediğimizi anladılar. Alkollü araç kullanımından dolayı işlem yapılan sürücü sayısı 749'dan 485'e düştü. Biz, karşılıklı iletişimle bu sorunun çözüldüğünü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sokaktaki uygulamaların işe yaradığını görüyoruz"

Toplam kaza sayısında da yüzde 12 azalma olduğunu söyleyen Uğurtaş, "Bu da bizim için sevindirici. Alkollü sürücülerin karıştığı kazalarda 2 senede ciddi bir düşüş yaşandı. 2 senede yüzde 100'e yakın bir azalma oldu. Bu da sokaktaki uygulamaların işe yaradığını ve vatandaşın da bu işi desteklediğini, bunun sonucunda da kaza istatistiğinin düştüğünü görüyoruz. Keza maddi hasarlı kazalarda da ciddi bir azalma var" diye konuştu.

Açıklamasında yaya öncelikli yol konusuna da değinen Uğurtaş, "Önümüzdeki dönümde el ilanlarıyla, basın yoluyla ve ciddi uygulamalarla yanlış yerlerden geçen yayalara da cezalar yazacağız. Bunun altını özellikle çiziyorum, hep araçlara kusur buluyoruz; ama trafiği tehlikeye düşüren yayaların da dalgın hareketleri var. Onu engellemek ve farkındalık oluşturmak için yayaları da ciddi şekilde uyaracağız. Yayalara yol vermeyen araçlara da kesinlikle ceza yazacağız. Yer işaretlemelerinin bitirilmesini bekliyoruz. O bittikten sonra bu işe daha çok zaman ayıracağız. Bu işi oturtmak gerekiyor. Yaya öncelikli yol konusu biraz yanlış da anlaşıldı. Herkes istediği yerden yola atlamaya başladı. Yanlış yapılıyor. Yayalara öncelik hakkı yaya geçitlerinde. Bunu yaya da sürücü de bilmiyor" dedi.

Uğurtaş, yaklaşık 1,5 saat süren sunumun ardından muhtarlardan ve diğer katılımcılardan gelen sorula da cevapladı. İlçe Emniyet Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıya ayrıca; rütbeli emniyet personelleri, Aliağa Ticaret Odası Başkanı Ömer Ertürk, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şube Başkanı Adem Şimşek, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiyitalp, muhtarlar ve basın mensupları katıldı.