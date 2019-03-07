Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden mesleki gelişime destek

İzmir'de, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında mesleki gelişim akademisi düzenledi.

Aliağa'da çeşitli okullarda görev yapan öğretmenlere, 2023 Eğitim Vizyonu kapsamında Prof. Dr. Necati Cemaloğlu tarafından seminer verildi. Sabah oturumunda öğretmenlere "Lider Öğretmen" konulu konferans veren Cemaloğlu, öğlen oturumunda ise eğitim yöneticilerine “Yönetim Becerileri ve Liderlik” konulu konferans verdi.

Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Bayhan, eğitimlerle ilgili, "2023 Eğitim Vizyonu kapsamında eğitimlerimiz devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Muasır Medeniyetler Seviyesine Çıkarma' ülküsü üzerine 2023 Eğitim Vizyonu Belgesi yayınlandı. Bu belge, Türkiye'yi Atatürk'ün işaret ettiği noktaya taşıyacak bir belgedir. Bu belgenin ışığında verilecek eğitimle amacımıza ulaşacağız. Eğitimin en büyük neferleri öğretmenlerdir. Öğretmenler bizim en büyük değerlerimizdir. Bu kapsamda öğretmenlerimizi ve eğitim yöneticilerimizi sürece dâhil etmek istiyoruz, onlarla birlikte yürümek istiyoruz" dedi.

Lider öğretmenlik konularında hayatından örnekler vererek keyifli bir anlatım gerçekleştiren Prof. Dr. Necati Cemaloğlu, şöyle konuştu:

"Sorunlar ortaya çıkmadan çözen öğretmen lider öğretmendir. Kaç çocuğun hayat hikâyesini biliyoruz. Kaç çocuk sizi tanıdıktan sonra hedeflerini değiştirdi. Lider öğretmen çelik el, kadife eldiven gibidir. Sabırla, yorulmadan yürümeye devam edeceğiz. Dersi kendimize anlatacağız anlayışıyla derse girin. Öğrenciye forma veremezsek öğrenci kendi formasını diker. Vatanımızı seviyorsak işimizi en iyi yapmalıyız. Okumadan araştırmadan lider öğretmen olunmaz. Öğrencimizi iyi tanımazsak ona ulaşamayız. Sonucu değil süreci övün."

Prof. Dr. Necati Cemaoğlu'na ise Aliağa Kaymakamı Erhan Günay plaket, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü sayın Erdal Bayhan çiçek takdim etti.