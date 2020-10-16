Aliağa Kent Kitaplığı büyüyor

Aliağa Belediyesi, Aliağa Kent Kitaplığı'na 3 yeni eser daha kazandırıyor.

Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyum Bildirileri, Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi ile Tisna-1 isimli eserlerin basım hazırlıklarını yapan Aliağa Belediyesi, üç yeni eseri e-kitap olarak okuyucuyla buluşturdu.

Aliağa'nın 8.500 yıllık tarihinin, kültürel mirasının ve sosyoekonomik dönüşümünün gelecek nesillere ulaştırılabilmesi amacıyla 2014 yılından bugüne Aliağa Kent Kitaplığı'na 11 eser kazandıran Aliağa Belediyesi, üç yeni eserle kitap sayısını 14'e çıkarmaya hazırlanıyor. Tasarımı tamamlanan kitaplar okuyuculardan gelen yoğun talep üzerine Aliağa Belediyesi resmi internet sayfasına eklendi. Okurlar kitapları dijital formatta indirebildikleri gibi online katalog olarak da görüntüleyebiliyor.

Yörükler ve Derici Yörükleri tarihi

'Yörükler ve Derici Yörükleri Tarihi' isimli eser eğitimci, yerel araştırmacı Cevat Yıldırım tarafından kaleme alındı. Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 12'inci yayını olan eser 156 sayfadan oluşuyor. Eser, sadece Aliağa ve çevresindeki Yörükler açısından değil, Anadolu coğrafyasındaki tüm Yörüklerin tarihiyle ilgili önemli bilgiler barındırıyor.

Uluslararası Aliağa ve Çevresi Aiolis Bölgesi-Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu

Editörlüğünü Doç.Dr. Murat Çekilmez'in yaptığı 533 sayfalık eser, 27-28 Eylül 2018 tarihlerinde Aliağa Belediyesi'nin kurumsal organizasyonu ve Adnan Menderes Üniversitesi'nin bilimsel desteğiyle yapılan ‘Uluslararası Aliağa ve Çevresi, Aiolis Bölgesi, Arkeoloji ve Disiplinlerarası Araştırmalar Sempozyumu'nda sunulan bilimsel bildirilerden oluşuyor. Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 13'üncü yayını olan eserde sempozyuma yurt içi ve yurt dışından katılan çok sayıdaki akademisyenin Kyme, Myrina ve Gryneion, Tisna, Elaia, Aigai, Phokaia, Larisa, Melanpagos, Pergamon ve Leukai yerleşimlerinde yapılan kazı ve araştırmalarla birlikte disiplinlerarası çalışmaların sunumları yer alıyor.

Tisna Antik Kentinde ilk araştırmalar ve gözlemler

Aliağa sınırları içerisinde yer alan, başta Uzunhasanlar olmak üzere Karakuzu, Güzelhisar ve Karaköy mahallelerinin sınırları içinde yer Tisna Antik Kenti, bu çalışmayla arkeoloji dünyasında yeniden hayat buldu. Aliağa Kent Kitaplığı dizisinin 14'üncü yayını ‘Tisna-1' kitabının editörlüğünü Doç.Dr. Emre Erdan yaptı. 302 sayfalık eser, Emre Erdan ve ekibinin Myrina'nın hemen ard alanında, Kocaçay'ın kıyısındaki, M.Ö. 4. yüzyılda parlayan Tisna'da gerçekleştirdiği yüzey araştırmalarının sonuçlarını içeriyor. Aiolis Bölgesi'nin, küçük olmasına rağmen, erken dönemleri için önemli merkezlerinden biri olarak gösterilen Tisna Antik Kenti'yle ilgili kapsamlı ve bilimsel eser niteliği taşıyan bu yayın, Tisna'yı ayrıntılarıyla bilim dünyasına tanıtıyor.