Aliağa Küçük Sanayi Sitesi'ne yeni cami projesi

Aliağa Sanayi Sitesi Esnafları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde hayata geçirilecek olan Küçük Sanayi Sitesi yeni cami projesinin değerlendirme toplantısı Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın ev sahipliğinde yapılan proje değerlendirme toplantısına Aliağa Müftüsü Ramazan Coşkun ile Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Berk katıldı. Toplantıda proje mimarı Şenol Gökçe, Göksu Eda Gökçe ile İnşaat Mühendisi Gökçen Gökçe proje hakkında sunum yaptı.

Sanayi Sitesine bin kişilik cami projesi hazır

İzmir-Çanakkale yolu üzerinde Aliağa girişinde bulunan Küçük Sanayi Sitesi bölgesine yapılması planlanan cami bodrum, zemin ve 1 kattan oluşacak. Selçuklu mimarisinden esinlenilen proje modern mimari ile geleneksel mimariyi de bir arada sunuyor. Toplam bin 550 metrekare kapalı alandan oluşan camide aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. Peyzaj ve sosyal donatı alanlarıyla yaklaşık 6 bin metrekarelik alana sahip olacak cami çevresinde yeşil alanlar, süs havuz, şadırvan, otopark, bankamatikler ile kamelyalar yer alacak. Bodrum katta 350 metrekarelik eğitim ve toplantı için kullanılacak çok amaçlı salon bulunuyor.

Sanayi sitesine yapılacak caminin sembol olabilecek nitelikte bir mimariye sahip olacağını belirten Mimar Şenol Gökçe, cami mimarisini yerden çıksın göğe yükselsin felsefesiyle hazırladıklarını söyledi.

“Aliağamıza hayırlı olsun”

Aliağa'da kurumlarla el ele vererek camiyi kısa zamanda bitirmek istediklerini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, “Esnaf Odamız ve Sanayi Sitesindeki kooperatiflerimizle birlikte sanayi bölgesinde cami ihtiyacını uzun zaman önce tespit ettik. Sanayi esnafımızın yanı sıra Çanakkale yolundan transit geçiş yapan vatandaşların da kullanabileceği, Aliağamıza yakışan bir cami projesi için planlamamız vardı. Mimar Şenol Gökçe'nin emekleriyle Selçuklu mimarisi ağırlıklı özgün bir cami projesi ortaya çıktı. Gerek Aliağa halkının gerekse sanayi esnafımızın beğeneceği bir proje oldu. Aliağamıza hayırlı olsun” dedi.