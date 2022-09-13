Aliağa, kurtuluşunun 100. yılını kutladı

Aliağa'nın 13 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü, düzenlenen program ile kutlandı.

Aliağa Kaymakamlığı tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda organize edilen program; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Garnizon Komutan Vekili Oktay Bingöl ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın Atatürk büstüne çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Aliağalı tarihçi yazar Cevat Yıldırım, Aliağa'nın kurtuluş günlerine dair notlar paylaştı. Ardından Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. ‘Vatan Türküsü' adlı şiirin okunması ve halk oyunları gösterisinin ardından Aliağa Amatör Balıkçılar ve Deniz Sporları Derneği bünyesindeki balıkçı teklerinin yaptığı su gösterileri programa renk kattı. Kurtuluş günü programı, Aliağa kabristanlığında bulunan şehitlik ziyareti ile son buldu.

Kurtuluş tarihini anlattı

Aliağalı tarihçi yazar Cevat Yıldırım, "9 Eylül 1922'de İzmir'in düşman işgalinden kurtarılmasının ardından sürdürülen kuzey takip harekatıyla İzmir'in kuzeyi de işgalci Yunan ordusundan kurtarılmıştı. Arşiv ve Askeri Tarih Daire Başkanlığı arşivinde yapılan araştırma sonucunda 2. süvari tümeninin 12 Eylül 1922 tarihinde geride kalan düşman birliklerini esir ve imha etmek üzere en kısa yoldan Dikili'ye ulaşmak için Aliağa Çiftliği Reşadiye istikametinde gideceği, 13 Eylül 1922 tarihinde İzmir Limanı ve Çandarlı Körfezi arasında ve Menemen bölgesindeki mıntıkanın sahile kadar olan kısmının düşmandan temizlendiği, aynı tarihte 25. alay 2. taburun Aliağa'da konuşlu olduğu bilgileri tespit olmuştur. 4 Kasım 2021 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı tarafından Aliağa'mızın mahalli kurtuluş gününün 13 Eylül 1922 olarak belirlenmesi uygun görülmüştür” ifadelerini kullandı.

"Bugün Aliağa'mızın gurur günü"

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı yapan Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Dr. Erdoğan Akyüz de şunları söyledi: “Bağımsızlığı hayatın bir şartı olarak benimsemiş Türk halkı, bağımsızlığı uğruna mübarek kanını ve tertemiz alın terini akıtarak tarihe geçen nice kahramanlıklar sergilemiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 9 Eylül 1922 günü İzmir'in düşman işgalinden kurtarılması ve düşman askerlerinin denize dökülmesinin ardından 13 Eylül tarihinde Aliağa'mız düşman askerlerinden arındırılmıştır. Kutsal vatan topraklarımızın bağımsızlığı için kahramanca mücadele eden başta cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi, ebediyete intikal etmiş olan tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bugün Aliağa'mızın gurur günü, bayramıdır. Bayramımız kutlu olsun."

Programa; Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Garnizon Komutanı Vekili Oktay Bingöl, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Aliağa Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet İmir, kurum müdürleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, oda başkanları, şehit aileleri, gaziler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.