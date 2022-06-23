Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi dünyaya örnek olacak

Dr. Nükhet Hotar, Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesinin hızlı bir şekilde tamamlanacağını belirterek hastane için “Tüm Türkiye'nin hatta dünyanın da pilot uygulaması olabilecek bir kapasiteye sahip” dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, basın mensupları ile bir araya gelerek 4 yılını anlattı. Konuşmasında, Aliağa Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi hakkında bilgi veren Rektör Hotar, "Devretme süreci başlattık. Biz daha devralmadık. Bağışlarla çok çabuk yol alabiliriz. Aslında bütçemiz, imkanlarımız var ancak bunu kullanmak ciddi bir zaman ve prosedür gerektiriyor. Biz bağış sistemini hızlandırarak daha orayı hızlı bitirmek istiyoruz. Teslim aldıktan sonra 1 yıl içinde bitirmeyi hedefliyoruz. Orada ciddi kurumlar var. Zaten bu hastane de ağırlık o bölgelere hizmet edecek. Tüm Türkiye'nin hatta dünyanın da pilot uygulaması olabilecek bir kapasiteye sahip. Bağış almadığımız zaman bile 1-1,5 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Biz hastaneyi yapmaya başladığımızda ‘Niye bitmiyor?' diyenler ‘Niye yapıyorsunuz?' diyenlerdi. Çok hızlı ilerliyor, teslim edilme aşamasına geldi. Önce ince işi yapılacak, ardından cihazlar alınacak, kadrolar istenecek ve hızlıca devreye alınacak” diye konuştu.

“Türkiye'de ilk 5'te, İzmir'de 1. sıradayız”

DEÜ'nün 3 büyük kampüsü olduğunu kaydeden Hotar, üniversite ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Büyüklük ve nüfus açısından Türkiye'de ilk 5'te, İzmir'de 1. sıradayız. 15 yerleşkemiz, 10 enstitümüz, konservatuarımız, 47 araştırma merkezimiz, 2 tane sağlık uygulama araştırma merkezimiz var. Diş hekimliği fakültemizi yeni kurmamıza rağmen, hastanemizi de açtık. Son model, özel sağlık kurumlarında bile olmayan cihazlarımız var. Üniversitemizde 60 bin öğrencimiz var, 2 bin 500'e yakın da yabancı öğrencimiz var. Yabancı öğrenci almak bizim kendi öğrencilerimizin kontenjanına engel değil. 106 ülkeden öğrencimiz var. Yaklaşık 7 bin 500 lisansüstü öğrencimiz var. 3 bin 177 öğretim üyemiz var, bunların yüzde 51'i kadın.”

“Yerel ölçekteki tek deprem gözlem ağı”

Bilimsel araştırmalara destek vermenin temel görevlerinden olduğunu vurgulayan Hotar, "13 Avrupa Birliği, 55 TÜBİTAK projemiz var. Türkiye'nin tek Translasyonel Onkoloji Anabilim Dalını kurduk. Bu özellikle kanser araştırmalarında çok önemli bir adımdı. Daha sonra Ergen, Genç, Erişkin Tümör Bilim Dalını ve Geriatrik Onkoloji Birlim Dalını kurduk. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezlerimizi açtık. Bu tip uygulamalar çok ehil olmayan ellerde de yapılabiliyor. Biz bilimsel temelli yapılabilsin diye merkez haline getirdik. Tıbbi estetik ve kozmetoloji merkezimizi açtık. Uyku bozuklukları epilepsi gözlem merkezimizi dünya standartlarında yeniledik. Sismolojik Gözlem Ağımız, Ege Bölgesinde üniversite kaynaklarıyla kurulan yerel ölçekteki tek deprem gözlem ağı. Laboratuvarlarımızın bir kısmı sadece bölgemizde değil ülkemizde tek. Selçuk'ta gıda laboratuvarı açtık, bu laboratuvarı 8 ayda tamamladık" ifadelerini kullandı.

“Kiraz'ı hayvancılık üssü yapmayı hedefliyoruz"

İzmir'de ilk veteriner fakültesini Kiraz ilçesinde açtıklarını hatırlatan Hotar, Türkiye'deki büyükbaş hayvancılığın yüzde 10'unun Kiraz'da yapıldığını, ilçenin açık bir laboratuvar gibi olduğunu söyledi. Rektör Hotar, “Orada uygulama alanları geliştirdik. Buzağılara ilişkin eğitim ve aşı programı yaptık. Kiraz'ı hayvancılık üssü yapmayı hedefliyoruz" sözlerine yer verdi. Hotar ayrıca üniversitenin kendi imkanlarıyla 2 bin 500 kişilik yurt projesine başladığını, KYK tarafından da üniversite kampüsüne 3 bin kişilik yurt yapımı gerçekleştirildiğini kaydetti. Toplantıda, 2021 yılı toplam yatırımının 195 milyon TL olduğu, 2022 yılı için 200 milyonluk yatırım öngörüldüğü bildirildi.