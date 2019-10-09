Aliağa MHP'de ağaçlandırma eğitimi

İzmir'de yanan alanların ağaçlandırma çalışmaları devam ederken, MHP Aliağa İlçe Başkanlığında ağaçlandırma eğitimi verildi.

MHP Aliağa İlçe Başkanlığında partililer, ağaçlandırma eğitimi için bir araya geldi. Eğitimde İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Hasan Ali Demir, fidan ile toprağı buluşturmanın tüm detaylarını anlattı.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdurrahim Aydemir ve partililer katıldığı eğitimde Ali Demir, İzmir Orman Bölge Müdürlüğünün 1 milyon 18 bin metrekarelik orman alanına sahip olduğunu ifade etti. Demir, "Bu toplam alanın yüzde kırkına tekabül ediyor. Manisa ili de aynı durumda. İzmir ili de aynı durumda. Burada toplanmamızın amacı; 11 Kasım saat 11.11'de 11 milyon fidan dikmeyi planlıyoruz. Bu fidanları nasıl hızlı bir şekilde toprakla buluşturabiliriz bunun derdindeyiz. Normalde 11 Kasım'da dikeceğimiz fidanları mecburen toprak tav halinde olmadığı için tüplü fidan dediğimiz kaplı fidan şeklinde dikeceğiz. Vejetasyon süresi dolduktan sonra çıplak köklü fidan da dikeceğiz. Yangınla alakalı çok soru geliyor. Yanan alanlar yılı içerisinde ağaçlandırılır. Bir yıl içerisinde bu alanalar ağaçlandırılır. Gelecek sene yine bir araya gelirsek bizim sahalarımızın tamamının dikime hazır olduğunu size söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Bağışlar hakkında gelen sorulara yanıt veren Demir, "Bağış yapmak istiyorsanız internet sitemizden bağış yapabilirsiniz. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü hesaplarına bağışlarınızı yapabilirsiniz. Bağış konusunda da çeşitli sivil toplum örgütleri yarış haline girdi. Orman teşkilatı yanan alanlarını ağaçlandırma sorumluluğunda ve gücünde. Devletimiz o anlamda güçlü; ama insanlarımız ısrarla bağış yapmak istiyor" şeklinde konuştu.

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de, şöyle konuştu:

"Belediye meclis üyelerimiz tamamı 30 ilçenin tüm belediye meclis üyeleri Orman Bölge Müdürümüzden aldığımız hesap numarasına tüm huzur haklarını bağışladı. Bu davranışları için meclis üyelerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz."