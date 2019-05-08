Aliağa - Midilli seferleri için hazırlıklar sürüyor

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek, Aliağa-Midilli seferlerine ilişkin "Denizcilik araştırma firması ve üniversitelerden gelen değerli profesör hocalarımız denizde alan tetkiki yaptı. 150'den fazla noktadan derinlik ve koordinat ölçüsü alındı. Deniz dibi taraması veya iskelenin uzatılması söz konusu olabilir. Hocalarımızın raporuna göre fizibilite çalışması yapılarak, Aliağa'da bu hizmeti bir an önce başlatmak istiyoruz” dedi.

Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Nisan Ayı Meclis Toplantısı üyelerinin yoğun katılımıyla gerçekleştirdi. Toplantıya üyelerin yanı sıra Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye A.Ş Genel Müdürü Hakan Turunç ile Aliağa Su Altı Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Kubilay Kural da konuşmacı olarak katıldı.

Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen oturumda bir önceki ayın toplantı zabıtlarının oylanarak onaylanmasının ardından Şubat ve Mart 2019 ayı mizanının hesapları inceleme komisyonu tarafından Meclis onayına sunuldu.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Nisan ayı faaliyetlerinin aktarılmasının ardından Nemport Liman İşletmeleri ve Özel Antrepo Nakliye A.Ş Genel Müdürü Hakan Turunç Aliağa'nın Konteynır Limancılığındaki yeri ve gelecek yıllar içerisinde Konteynır Limacılığının nereye gideceği konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Hakan Turunç'un konuşmasının ardından Aliağa Su Altı Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Kubilay Kural, kulübü nasıl kurduklarını ve kulübün ne gibi faaliyetlerde bulunduğunu ve ileride su sporları adı altında Aliağa'ya kazandırmak istediklerini katılımcılarla paylaştı.

“Sosyal sorumluluk projemiz devam edecek”

Aliağa Su Altı Sporları ve Yelken Kulübü Başkanı Kubilay Kural'ın bilgilendirmelerinin ardından İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Adem Şimşek Nisan ayı içerisindeki gelişmelerle ilgili paylaşımlarda bulundu. Terörle mücadelede şehit düşen askerlerimize Allah'tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Şimşek, geçtiğimiz hafta yapılan Resim Şiir Kompozisyon yarışmasının ödül töreninin gerçekleştiğini, yarışmada dereceye giren başarılı öğrencilere ödüllerini takdim ettiklerini ve bundan sonraki yıllarda Aliağa

Deniz Ticaret Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün yapacak olduğu protokol ile her yıl bu etkinliği yapacaklarını söyledi. 4 aydır oda olarak düzenlemiş oldukları İngilizce kursunun sonuna geldiklerinin altını çizen Başkan Şimşek, seviye tespit sınavı yapıp, tüm katılımcılara sertifikalarını vereceklerini hatırlattı.

Aliağa - Midilli seferleri

Aliağa - Midilli seferleri ile ilgili olarak da heyecanlı olduklarını dile getiren Başkan Şimşek, “Geçen gün Aliağa Belediye Başkanımız Serkan Acar'ı ziyaretimizde Aliağa-Midilli seferlerini dile getirdik. Tabi başkanda bu konuda çok heyecanlı bizim gibi. O da bu işin bir an önce olmasını istiyor. Bununla ilgili denizcilik araştırma firması ve üniversitelerden gelen değerli profesör hocalarımız denizde alan tetkiki yaptı. 150'den fazla noktadan derinlik ve koordinat ölçüsü alındı. Deniz dibi taraması veya iskelenin uzatılması söz konusu olabilir. Hocalarımızın raporuna göre fizibilite çalışması yapılarak, Aliağa'da bu hizmeti bir an önce başlatmak istiyoruz” diye konuştu.

“En çok ihracat ve ithalat deniz yolu ile yapıldı”

Oda faaliyetleri hakkında bilgiler veren Şimşek konuşmasına Türkiye ile ilgili olarak bazı istatistikler paylaşarak devam etti. Şimşek, 2019'un ilk çeyreğinde Aliağa'ya bin 197 adet gemi gelmiş olup, Dikili ve Ayvalık ile beraber bu sayının bin 318'i bulduğunu hatırlatarak, "Bu gemilerin toplam cirosu 23 milyondan fazladır. Türkiye'ye ise 11 bin 724 adet gemi gelmiş olup, geçen yılın ilk çeyreğine göre 6 bin gemilik bir azalma yaşandığı görülmektedir. Aliağa, Ayvalık ve Dikili'de Mart sonu itibariyle yaklaşık 6,5 milyon tonu yükleme, 9,5 milyon tonu boşaltma olmak üzere; toplam 16 milyon tonluk bir elleçleme yapılmıştır. Türkiye'de yaklaşık 115 milyon ton yük elleçlenmiştir. Gemi sayısındaki düşüşten de anlaşılacağı gibi geçen yılın ilk çeyreğine göre 1,5 milyon tonluk bir azalma yaşanmıştır. Aliağa limanlarında işlem gören konteyner adeti yaklaşık 170 bin olup, bu sayı 253 bin TEU ile 2,5 milyon ton yüke eşittir. Türkiye'de ise yaklaşık 2 milyon 600 bin TEU konteyner ile bin 700 adet konteyner yükü elleçlenmiştir. Geçen yılla karşılaştırdığımızda neredeyse aynı gördüğümüz bu verilerde düşüşün konteynerde olmadığını zaten anlıyoruz. 2019 yılı Mart ayında gerçekleştirilen dış ticaretin taşıma şekillerine bakıldığında en çok ihracat ve ithalatın deniz yolu ile yapıldığı herkes tarafından bilinmektedir. İhracat 10 milyar 20 milyon dolar ile yapılırken, ithalatta bu rakamlar 11 milyar 69 milyon dolardır" dedi.

İhracatta 3.34 oranında artış

2019 yılının ilk 3 ayında ihracatın yüzde 3.34 arttığını, ithalatın ise yüzde 21.46 azaldığını kaydeden Başkan Şimşek, sözlerine şöyle devam etti:

"2019'un ilk çeyreğinde, tarihimizin en yüksek ihracat rakamı olan 44 milyar 567 milyon doları görmüş bulunuyoruz. Geçen yılın ilk 3 ayında ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 67 iken, bu yılın ilk 3 ayında bu rakam yüzde 88.2olmuştur. Buna bağlı olarak; İlk çeyrekte dış ticaret açığımız 15.2 milyar dolar gerilemiştir. Başka bir deyişle bu rakam kadar dış finansman ihtiyacımız azalmıştır. Bu, ihracatçılarımızın önemli bir başarısıdır. Mart ayında ihracatın lider sektörü 2.9 milyar dolarla otomotiv olmuştur. Ardından, 1.8 milyar dolarla kimyevi maddeler, 1.7 milyar dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etmiştir. İhracatını en çok artıran sektörler de yüzde 95.5 ile savunma ve havacılık, yüzde 25.8 ile gemi ve yat, yüzde 18.9 ile çimento ve toprak ürünleri olmuştur. Martta en fazla ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, İngiltere ve İtalya olmuştur. Toplam ihracat içinde Avrupa Birliği'nin payı ise yüzde 49 olmuştur.”

Konuşmasını Ramazan Ayını kutlayarak sonlandıran Başkan Şimşek daha sonra katılımcılarla sohbet etti.

Toplantı, dilek ve temenniler bölümünün ardından sona erdi.