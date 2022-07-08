Aliağa Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Merkezi açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Merkezi'nin açılışını yaptı. İzmir'in sanayinin de kalesi olduğunu söyleyen Başkan Soyer, “Aliağa OSB'yi yangın riskine karşı korumak üzere kurduğumuz iş birliği meyvesini verdi ve açılışını yaptığımız itfaiye hizmet binası doğdu. Bu merkezimiz sayesinde muhtemel bir yangında itfaiye ekiplerimiz hiç zaman kaybetmeden müdahale etme imkânı bulacak” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, sanayi bölgelerindeki yangınlara karşı çalışmalarını sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Aliağa Organize Sanayi Bölgesi (ALOSBİ) İtfaiye Merkezi'nin açılışını yaptı. Açılışa; Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan, Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu, İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, meclis üyeleri, itfaiye personeli ve sanayiciler katıldı.

Soyer: “İzmir ekonomisine büyük katkı sağlıyor”

Göreve geldiklerinden bu yana organize sanayi bölgeleri ile temaslar kurarak protokoller imzaladıklarını ifade eden Başkan Tunç Soyer, İzmir'in sanayinin kalesi olduğunu ifade etti.

Başkan Soyer, “Aliağa Organize Sanayi Bölgesi, kurulduğu günden bu yana istihdamı, dış ticareti, yenilikçi ürünleri ve küresel pazarda söz sahibi sanayi kuruluşlarıyla ülkemiz ve İzmir ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Aliağa OSB'de çok farklı iş kollarında 83 faal fabrika var. Yapımı devam eden 28 fabrika ile buradaki toplam fabrika sayısı 111'e ulaşacak. Böylesi büyük ve güçlü bir sanayi bölgesinin çevresi ise orman arazisi. Yazık ki, iklim krizinin de etkisiyle her yıl orman yangınlarının sıklığının ciddi düzeyde arttığını görüyoruz. Aliağa OSB'yi yangın riskine karşı korumak üzere kurduğumuz iş birliği meyvesini verdi ve işte açılışını yaptığımız itfaiye hizmet binası doğdu. Bu merkezimiz sayesinde muhtemel bir yangında itfaiye ekiplerimiz hiç zaman kaybetmeden müdahale etme imkanı bulacak. İtfaiye merkezimiz konumu gereği Çanakkale otoyolu ve bağlantı yollarında meydana gelebilecek trafik kazaları için de kritik bir rol üstleniyor. Bu değerli tesisimiz hem can hem mal kayıplarını en aza indirecek hem de doğamızı koruyacak” dedi.

“Yüzde 94,5'ini başlangıç halinde söndürdük”

Başkan Soyer, orman yangınlarını önceden önlemek adına yaptıkları çalışmaları anlatarak, “Orman yangınları ile mücadele çerçevesinde hayata geçirdiğimiz yeni uygulamalar soncunda İzmir'de geçtiğimiz bir yıl içinde meydana gelen 13 bin 235 yangının 12 bin 507'sini, yani yüzde 94,5'ini başlangıç halindeyken söndürmeyi başardık. Eminim ki bu merkezimiz de orman yangınlarıyla mücadelemize çok önemli katkılar sunacak. Aliağa OSB İtfaiye Merkezi, günümüz dünyasında her şeyden çok ihtiyaç duyduğumuz dayanışmanın bir eseridir. Yerel yönetimimiz ve İzmir'in sanayicilerinin ortak başarısıdır” ifadelerini kullandı.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Tezcan ise “Başkanımız önemli bir konuyu gündemine aldı ve bizlere bu fırsatı sundu. Gurur duyduğumuz bir eseri bölgemize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Programda Atatürk büstünün açılışı da yapıldı. Başkan Soyer ve beraberindeki heyet, itfaiye merkezini gezdi ve yangın tatbikatını izledi.

Belediyeye tahsis edildi

2 bin 88 metrekare kapalı alan, 5 bin 960 metrekare açık alan üzerine kurulu itfaiye binası inşaatı ve tüm yapı işlemleri Aliağa OSB tarafından yapıldı. Merkez, işletilmek üzere belediyeye tahsis edildi. İlk aşamada 7 yangın ve kurtarma personeli, 3 teknolojik altyapıya sahip modern yangın aracı ve ekipmanı hizmet verecek. ALOSBİ fabrikalarındaki çalışanlara yangından korunma, acil durum ekiplerine ise “söndürme, kurtarma, emniyet ve ilkyardım” eğitimleri verilecek. Hizmet binasında fabrika ve iş yerlerine ruhsat verme süresini kısaltmak için İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı bir ofis de kuruluyor.