Aliağa pazarı korona virüsü önlemleriyle kuruldu

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Atatürk Mahallesi kapalı pazar yerinde hizmet veren Aliağa cumartesi pazarı, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir gün geriye çekilirken, kurulan pazarda yoğun tedbirler alındı.

Aliağa cumartesi pazarının, hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cuma günü kurulacağı açıklanmıştı. Alınan kararın ardından pazar, korona virüsü önlemleriyle kuruldu. Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde kurulan pazar yerinde Aliağa Belediyesi zabıta ekipleri, sık sık denetimlerde bulundu. Esnafa ve vatandaşlara, korona virüsü kurallarına uymaları konusunda sık sık anonslar yapıldı.

Aliağa cumartesi pazarının 1 Haziran'a kadar cuma günleri kurulacağını belirten Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Mustafa Tahir Acar, “Bu hafta ürün satışında her hangi bir kısıtlama bulunmadığından hem alt katı hem de üst katı tamamen açtık. Sabahın erken saatlerinde pazar yerine gelen pazarcı esnafına HES kodu sorgulaması yaptık. Gün boyu giriş ve çıkışlarda Covid-19 ile ilgili önlemlerimizi aldık. Maske, mesafe, fiyat etiketi ve yüksek sesle satışla ilgili denetimlerimizi aralıksız gerçekleştiriyoruz” dedi.