Aliağa Petkim Spor: 83 - Galatasaray: 64

ING Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Aliağa Petkim Spor, evinde konuk ettiği Galatasaray'ı 83-64 mağlup etti. Karşılaşma öncesi her iki takım basketbolcuları 'Yaşadığımız deprem nedeniyle İzmir'e geçmiş olsun' yazılı pankartla sahaya çıktı.

Salon: Enka Spor

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Hüseyin Çelik, Ahmet Tatlıcı

Aliağa Petkim Spor: Kendrick John Ray 16, Stephen Zack 2, Vasiliaskas 10, Ian Hummer 13, Thomas Wimbush 7, Boran Güler, Hakan Yapar 2, Canberk Kus 6, Ege Arar 9, Alp Karahan 10, Yiğitcan Turna 8, Deniz Çelen

Başantrenör: Kestutis Kemzura

Galatasaray: Alexander Hamilton III 17, Ronald Hunter, Daryl Macon Jr 9, Barış Ermiş, Yiğit Arslan 5, Brock Motum 12, Berke Atar, Johnathan Williams 14, Ayberk Olmaz 1, Göksenin Köksal 6

Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan

1. Periyot: 19 -12 (Aliağa Petkim Spor lehine)

Devre: 40 - 32 (Aliağa Petkim Spor lehine)

3. Periyot: 58 -52 (Aliağa Petkim Spor lehine)