Aliağa Petkim Spor, çıkışa geçmek istiyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor, Tofaş'a konuk olacak.

Aliağa Petkim Spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 3 maçtır arka arkaya aldığı mağlubiyetlere geçtiğimiz hafta sonu oynanan Beşiktaş karşılaşmasını kazanarak son vermişti. İzmir temsilcisi, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Tofaş maçını da kazanarak tam anlamıyla çıkışa geçmek istiyor.

Beşiktaş maçından önce ligde oynadığı Konyaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Pınar Karşıyaka müsabakalarından mağlubiyetle ayrılarak ligde arka arkaya oynadığı 3 maçından da mutsuz ayrılmıştı. Bir çıkış yolu arayan İzmir temsilcisi, sahasında konuk ettiği Beşiktaş Emlakjet'i yenerek kötü gidişata son vermiş ve çıkış yolunun fitilini ateşlemiş oldu. Petkim Spor, bu çıkışını devam ettirmek için hafta sonu oynayacağı Tofaş maçını da kazanarak play-off hattına iyice yaklaşmak ve galibiyet serisi yapmak istiyor.