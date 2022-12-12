İhlas Haber Ajansı

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Aliağa Petkim Spor düşüşte

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor, son 3 haftada arka arkaya aldığı mağlubiyetlerle adeta galibiyete hasret kaldı.

Başarısız sonuçlardan sonra İzmir temsilcisi, ligde 9'uncu sıraya kadar geriledi.


Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde yer alan Aliağa Petkim Spor, son 3 haftada oynadığı Ayos Konyaspor Basketbol, Manisa Büyükşehir Belediye Spor ve Pınar Karşıyaka maçlarından mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Böylece Aliağa Petkim Spor, bu sezonki 6. mağlubiyetini almış oldu. Durum böyle olunca İzmir temsilcisi, ligde 9'uncu sıraya kadar geriledi. Aliağa Petkim Spor, gelecek hafta ligde Beşiktaş'ı konuk edecek.

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