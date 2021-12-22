Aliağa Petkim Spor'da hazırlıklar sürüyor

Aliağa Petkim Spor, ING Basketbol Ligi'nde konuk edeceği Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Aliağa Petkim Spor, ligin 14. haftasında ağırlayacağı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket maçının hazırlıklarına devam ediyor. Ligde 15 puanla 15. sırada bulunan İzmir temsilcisi, üst üste aldığı 7 mağlubiyetin ardından geçtiğimiz hafta deplasmanda Semt77 Yalovaspor'u 92-65'lik skorla mağlup ederek nefes almıştı. Aliağa Petkim Spor, önümüzdeki pazar günü oynayacağı maçta 17 puanlı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket takımını da yenerek alt sıralardaki rakipleriyle puan farkını kapatmayı hedefliyor.