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Aliağa Petkim Spor'da, Justin Wright-Foreman ayrıldı

Aliağa Petkim Spor, ABD’li gard Justin Wrihgt-Foreman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Aliağa Petkim Spor, ABD'li gard Justin Wrihgt-Foreman ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Aliağa Petkim Spor, sezon başında Fransa'nın Chorale Roanne Basket takımından kadrosuna kattığı 23 yaşındaki gard Justin Wright-Foreman ile yollarını ayırdı. Sezon başından itibaren 13 maçta süre alan ABD'li oyuncu 17,5 ortalamayla takımının en skorer oyuncusu konumunda bulunuyordu. Takımının oynadığı son 2 maçta kadroda yer almayan Justin-Wright-Foreman ile bir süredir görüşme halinde bulunan İzmir temsilcisinde ayrılık kararı çıktı. Aliağa Petkim Spor, ayrılığı sosyal medya hesaplarından duyurarak şu ifadelere yer verdi: “Sezon başı aramıza katılan oyuncumuz Justin Wrihgt-Foreman ile sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir.”

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