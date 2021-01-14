Aliağa Petkimspor, Afyon Belediyesi'ne konuk oluyor

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında deplasmanda HDI Sigorta Afyon Belediyesi'ne konuk oluyor.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında, Prof. Dr. Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda Afyon Belediyesi ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, 16 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 15.15'te oynanacak. Aliağa temsilcisi, karşılaşmanın hazırlıklarını Aliağa Belediyesi Spor Salonu'nda Başantrenör Kestutis Kemzura yönetiminde sürdürüyor. Ligde iki maç eksiği bulunan takım 20 puanla 14'üncü, Afyon Belediyesi ise 24 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Ayrıca Basketbol Süper Ligi'nde 16. hafta geride kalırken, istatistik liderlerinde sıralamalar belli oldu. Aliağa Petkimspor'da sayı krallığı sıralamasında Kendrick John Ray 16.0, ribaund krallığı sıralamasında Stephen George Zack 7.3, asist krallığı sıralamasında ise Sarunas Vasiliauskas ise 5.7 ortalamayla oynadı.