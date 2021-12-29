Aliağa Petkimspor, başantrenör Can Sevim ile yollarını ayırdı

Aliağa Petkimspor tarafından yapılan yazılı açıklamada, “ING Basketbol Süper Ligi 2021-2022 Sezonu'nda 14 hafta süresince birlikte çalıştığımız Can Sevim ile olan sözleşmemiz karşılıklı olarak feshedilmiştir. Can Sevim'e katkıları için teşekkür eder, kariyerinin devamında başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

14. haftası tamamlanan ING Basketbol Süper Ligi'nde Aliağa Petkimspor 2 galibiyet ve 16 puanla son sırada bulunuyor.