Aliağa Petkimspor Bursa'da mağlup

ING Basketbol Süper Ligi’nin 19.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda Bursaspor'a konuk olan Aliağa Petkimspor, rakibine 95-89 mağlup oldu.
Tofaş Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını yeşil-beyazlı ekip 53-42 önde tamamladı. Bursaspor'da Marial Shayok 24 ve Xavier Munford 19 sayıyla oynarken, Aliağa Petkimspor'da Sarunas Vasiliauskas 30 ve Kendrick Ray 17 sayı kaydetti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Sinan İşgüder, Serdar Ünal, Ahmet Tatlıcı
Frutti Extra Bursaspor: Justin Tillman 6, Marial Shayok 24, Can Mutaf 2, Kenneth Kadji 18, Lamar Peters 6, Metin Türen 3, Oğuz Savaş 2, Ömercan İlyasoğlu, Tevfik Akdamar, Xavier Munford 19, Birkan Batuk 15
Aliağa Petkimspor: Sarunas Vasiliauskas 27, Ian Hummer 16, Okben Ulubay 10, Ege Arar 2, Kendrick Ray 17, Canberk Kuş, Steve Zack 10, Boran Güler, Deniz Çelen, Thomas Wimbush 4, Dorukhan Engindeniz 3
1. Periyot: 26-20
Devre: 53-42
3. Periyot: 78-70